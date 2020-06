938 Partages











L’une des questions les plus importantes et les plus anciennes de l’histoire de la pensée humaine est de savoir s’il existe d’autres formes de vie intelligente dans l’Univers. Obtenir de bonnes estimations du nombre de civilisations extraterrestres possibles reste cependant très difficile. Mais à présent, selon une nouvelle étude publiée dans The Astrophyical Journal, il pourrait y avoir des dizaines de civilisations extraterrestres actives se cachant dans notre galaxie. Et ces dernières pourraient bien être capables de communiquer.

La nouvelle étude a adopté une nouvelle approche du problème : en supposant que la vie intelligente se forme sur d’autres planètes de la même manière que sur Terre, les chercheurs ont obtenu une estimation du nombre de civilisations extraterrestres intelligentes et communicantes dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Ils ont calculé qu’il pourrait effectivement y avoir plus de 30 civilisations de ce type.

« Grâce à certains critères importants, par exemple où une teneur en métal égale à celle du Soleil est nécessaire (le Soleil est relativement assez riche en métaux), nous calculons qu’il devrait y avoir environ 36 civilisations actives dans notre galaxie », a expliqué Tom Westby, auteur principal de l’étude et professeur adjoint à l’Université de Nottingham.

« Il devrait y avoir au moins quelques dizaines de civilisations actives dans notre galaxie, en supposant qu’il faut 5 milliards d’années pour que la vie intelligente se forme sur d’autres planètes, comme sur Terre », a expliqué Christopher Conselice, qui a dirigé la recherche, et professeur d’astrophysique à l’Université de Nottingham. « L’idée est de regarder l’évolution, mais à une échelle cosmique », a-t-il ajouté.

Selon Westby, les estimations précédentes étaient basées sur des suppositions, ce qui peut faire en sorte que les chiffres « varient assez sensiblement ». Mais les astronomes avancent que les résultats de leur nouvelle étude tiennent compte des dernières recherches et données disponibles, ce qui leur a permis d’obtenir une estimation solide du nombre de civilisations potentielles dans la galaxie.

La recherche montre également que le nombre de civilisations dépend fortement de la durée pendant laquelle elles envoient activement des signaux de leur existence dans l’espace, comme des transmissions radio de satellites, etc. De ce fait, si d’autres civilisations technologiques durent aussi longtemps que la nôtre, qui a actuellement 100 ans (avec les technologies modernes), alors il y aurait environ 36 civilisations intelligentes actuellement dans notre galaxie, selon l’étude.

Cependant, il y a un élément à ne pas négliger : ces civilisations extraterrestres moyennes se situeraient en moyenne à 17’000 années-lumière de la Terre. Cela rend la détection et la communication très difficiles avec la technologie actuelle.

Par ailleurs, il est totalement possible que toutes les autres civilisations intelligentes se soient éteintes depuis longtemps. Dans tous les cas, les découvrir pourrait également nous donner des indices importants quant à la compréhension de notre propre civilisation.

« Si nous découvrons que la vie intelligente est courante, cela révélerait que notre civilisation pourrait exister bien plus longtemps que quelques milliers d’années, et au contraire, si nous constatons qu’il n’y a pas de civilisations actives dans notre galaxie, cela pourrait être un mauvais signe pour notre propre survie sur le long terme », a déclaré Conselice. « En recherchant une vie extraterrestre intelligente, même si nous ne trouvons rien, nous découvrons notre propre avenir et notre propre destin », a ajouté Conselice.

Source : The Astrophyical Journal