Agents IA en entreprise : Workday lance une plateforme pour centraliser et optimiser leur gestion

La compétition autour de l’intelligence artificielle s’intensifie parmi les géants du secteur. Face à cette dynamique, un nombre croissant d’entreprises adopte des agents IA au sein de leurs structures. Microsoft, par exemple, travaille sur l’intégration d’agents IA autonomes, tandis que Goldman Sachs a récemment déployé un assistant IA pour accompagner ses banquiers. De son côté, Workday, spécialiste des solutions IA pour la gestion financière et des ressources humaines, a décidé d’adopter une approche plus globale en misant sur l’optimisation de la gestion des agents IA en entreprise. Dans cette optique, la société a dévoilé une plateforme baptisée Agent System of Record, conçue pour centraliser et piloter l’ensemble des agents IA des entreprises via une interface unique. En parallèle, Workday a également présenté plusieurs agents IA spécialisés selon divers rôles.

Le déploiement d’agents IA s’accélère dans les entreprises, promettant une automatisation accrue et des gains d’efficacité. Pourtant, cette transformation soulève de nouveaux défis : garantir la conformité des systèmes, optimiser leur impact et maîtriser les coûts. Face à ces enjeux, Workday, éditeur de solutions SaaS dédiées aux ressources humaines et à la finance, mise sur une gestion structurée avec sa plateforme Workday Agent System of Record. Cette solution vise à centraliser et à piloter l’ensemble des agents IA déployés dans une organisation, offrant ainsi un contrôle renforcé et une intégration plus fluide.

« Les équipes seront composées à la fois de collaborateurs et d’agents IA à l’avenir. Les entreprises qui ne sauront pas gérer cette nouvelle réalité prendront du retard », explique Aneel Bhusri, co-fondateur et président exécutif de Workday, dans un communiqué.

« Notre expertise unique en gestion des talents nous confère une position privilégiée pour guider cette transition de manière responsable et éthique. Notre compréhension approfondie des compétences humaines s’étend naturellement au pilotage des ressources numériques. Comme pour le passage au cloud, nous sommes prêts à accompagner les entreprises dans cette transition et à les aider à rester à la pointe », ajoute-t-il.

Workday s’est toujours démarqué par son approche innovante. Cette fois, l’entreprise met l’accent sur l’optimisation de l’intégration et de la gestion des agents IA en entreprise. Avec sa plateforme Agent System of Record, l’éditeur SaaS ambitionne de simplifier le déploiement des agents, d’en définir précisément les rôles, d’en mesurer l’impact et d’en anticiper les coûts. Ce système garantit également un cadre sécurisé et conforme aux exigences réglementaires.

« Chez Workday, nous sommes convaincus que collaborateurs et agents IA devront travailler de concert pour maximiser la performance », affirme Carl Eschenbach, PDG de Workday. Selon lui, cette plateforme assure une gestion unifiée des talents de l’entreprise, qu’il s’agisse d’employés, de prestataires ou d’agents IA.

Il souligne également que la centralisation du pilotage des agents IA permet au système Agent System of Record d’offrir aux entreprises une vision globale et un contrôle accru de cette nouvelle force. « En tant que partenaire de confiance de plus de 10 500 organisations dans le monde, Workday est idéalement positionné pour gérer l’ensemble des talents d’une entreprise via sa plateforme sécurisée […] ».

Selon Workday, ce nouveau système présente plusieurs avantages stratégiques : une intégration simplifiée avec des rôles bien définis, une gestion optimisée des coûts, un cadre sécurisé pour un déploiement fiable et conforme, ainsi qu’un suivi en temps réel des performances et du retour sur investissement. En somme, la plateforme vise à exploiter pleinement le potentiel de l’intelligence artificielle en entreprise.

Vers une IA plus intelligente et proactive pour la transformation des processus métiers

Agent System of Record a été dévoilé lors de l’événement Rising, organisé à Las Vegas en septembre 2024. Lors de cette conférence, Workday avait déjà présenté sa plateforme d’agents IA Illuminate et introduit quatre assistants intelligents : Recruiter, Expenses, Succession et Optimize. Chacun de ces agents a été conçu pour automatiser des tâches spécifiques.

Recruiter facilite le recrutement en sélectionnant des candidats et en planifiant les entretiens. Expenses gère les notes de frais, tandis que Succession accompagne les responsables dans la planification de la relève en suggérant des successeurs et en proposant des plans de développement. Enfin, Optimize identifie les inefficacités opérationnelles et optimise les processus.

Avec son nouveau système, Workday franchit une nouvelle étape en proposant des agents IA axés sur les rôles. Contrairement aux solutions classiques, ces agents bénéficient d’une configuration flexible qui leur permet d’accompagner les collaborateurs de manière plus autonome. Dans cette optique, quatre nouveaux agents viennent compléter l’approche innovante de Workday.

Le premier, spécialisé en gestion contractuelle, analyse en continu les contrats de l’entreprise pour détecter obligations et opportunités, et générer des recommandations. Un autre, dédié aux paiements, automatise les audits, identifie les anomalies et veille à la conformité des paiements.

Le troisième est un agent d’audit financier capable de relier et d’analyser des documents complexes afin d’optimiser les contrôles internes. Enfin, un quatrième agent dédié à la conformité veille à l’application des politiques d’entreprise, en diffusant proactivement les mises à jour réglementaires aux collaborateurs concernés.

Avec ces innovations, Workday entend transformer la gestion des processus métiers en intégrant des agents IA plus performants et autonomes, avec comme objectif final l’augmentation de la productivité globale des entreprises. « Les collègues numériques, ou agents IA, deviendront de plus en plus courants au sein des effectifs, et le système d’enregistrement des agents de Workday est bien placé pour aider les organisations à faire face à ce moment de changement monumental », conclut Steve Chase, vice-président de l’IA et de l’innovation numérique chez KPMG LLP.