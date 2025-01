Les agents IA autonomes pourraient intégrer le marché du travail dès cette année, selon le PDG d’OpenAI

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a annoncé que les agents IA autonomes pourraient rejoindre le marché du travail dès cette année. Faisant office de véritables employés virtuels, ces outils pourraient effectuer des tâches complexes sans intervention humaine et augmenter ainsi considérablement la productivité des entreprises. Cette annonce intervient dans un contexte où les entreprises d’IA accélèrent leurs efforts pour développer des applications générant des retours sur investissement substantiels.

En octobre de l’année dernière, Microsoft a introduit ses premiers agents IA autonomes, des outils d’un nouveau genre qui permettraient d’appuyer les entreprises dans leur transition des applications traditionnelles vers des processus de travail véritablement basés sur l’IA. Proposés dans Dynamics 365, la plateforme d’applications professionnelles de l’entreprise, ces agents sont notamment conçus pour appuyer les équipes de vente, de service, de finance, etc.

Les responsables de Microsoft indiquent qu’ils s’orientaient dernièrement vers des agents pouvant prendre des décisions d’achat et effectuer des transactions de manière indépendante. De tels agents seraient disponibles d’ici seulement quelques trimestres. Parmi les premiers utilisateurs figure le cabinet de conseil de renom McKinsey, qui dispose d’un agent IA effectuant des tâches telles que la planification des réunions de suivi et le traitement des demandes des clients.

De son côté, OpenAI prévoit de lancer son premier agent IA, connu sous le nom de code « Operator », au plus tard ce mois-ci. L’outil pourrait effectuer des tâches pour le compte des utilisateurs, telles que l’écriture d’un programme informatique complet ou la planification d’un voyage. Cette annonce laisse présager une adoption croissante de ce type d’outil dans les entreprises au cours de l’année. « Nous pensons qu’en 2025, nous pourrions voir les premiers agents IA rejoindre la population active et modifier sensiblement la production des entreprises », a écrit Altman dans un article de blog publié lundi.

Ces nouveaux outils permettraient non seulement de gagner substantiellement en productivité, mais aussi de fortement réduire le temps consacré aux procédures administratives. Selon McKinsey, en vue de ces avancées, 30 % des heures travaillées dans l’ensemble de l’économie américaine pourraient être automatisées d’ici 2030.

Des progrès notables vers l’IA générale

Dans son article de blog, Altman a également abordé les objectifs à long terme d’OpenAI, en particulier concernant l’IA générale. Il affirme que l’entreprise se concentre désormais sur le développement de la « superintelligence », une IA qui surpasserait l’intelligence humaine dans la majorité des domaines. « Nous commençons à nous orienter vers une superintelligence au sens propre du terme », indique-t-il. « Nous aimons nos produits actuels, mais nous sommes là pour un avenir radieux. Avec la superintelligence, nous pouvons faire tout autre chose ».

Altman affirme notamment que l’entreprise a désormais acquis des points de compréhension essentiels concernant le développement de l’IA générale. Alors que les inquiétudes concernant les impacts de l’IA sur la société augmentent à mesure que la technologie devient plus performante, l’entrepreneur met en avant son potentiel considérable en matière d’innovation. « Des outils superintelligents pourraient accélérer considérablement la découverte et l’innovation scientifiques, bien au-delà de ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, et ainsi accroître considérablement l’abondance et la prospérité », suggère-t-il.

Une animosité persistante de la part d’Elon Musk

Alors qu’OpenAI démontre des progrès majeurs dans ses objectifs à long terme, Altman a également évoqué les tensions de longue date avec Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla entre autres, récemment nommé ministre de « l’Efficacité gouvernementale » sous le mandat de Donald Trump. Altman estime que Musk pourrait maintenir son animosité envers OpenAI, mais pense qu’il n’irait tout de même pas jusqu’à utiliser sa relation avec Trump pour agir contre l’entreprise.

Les deux célèbres hommes d’affaires ont une histoire conflictuelle qui dure depuis des années. Après avoir cofondé OpenAI en 2015, Musk a quitté l’entreprise en 2018 en raison d’une lutte de pouvoir interne. L’an dernier, il a porté plainte contre la firme, alléguant qu’elle ne respecte pas son engagement initial de développer l’IA dans un but non lucratif. Il a abandonné sa poursuite pour en intenter une nouvelle, peu de temps après, élargissant cette fois ses accusations à Microsoft.

Altman estime que Musk va poursuivre ce va-et-vient juridique encore cette année. « Je pense qu’il va faire toutes sortes de mauvaises choses. Je pense qu’il va continuer à nous poursuivre en justice, à abandonner les poursuites et à en intenter de nouvelles, etc. », a déclaré Altman à Bloomberg. Néanmoins, « la question est de savoir s’il abusera de son pouvoir politique de coprésident, ou, quel que soit le nom qu’il se donne maintenant, pour s’en prendre à un concurrent commercial. Je ne pense pas qu’il le fera. Je ne le pense vraiment pas », conclut-il.