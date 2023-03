Alpaca : un « clone » de ChatGPT créé pour moins de 600$

L’intelligence artificielle ChatGPT a énormément fait parler d’elle au cours de ces derniers mois. Et si l’on pouvait désormais la recréer chez soi, pour un coût dérisoire ? Un groupe de chercheurs de l’Université de Stanford l’a fait en un temps record.

Bonne ou mauvaise nouvelle, cela reste à démontrer. Une chose est sûre : il semble que le « génie de la lampe » se soit échappé, comme le titre le New Atlas dans un article récent. Une équipe de scientifiques de l’Université de Stanford a réussi à créer un modèle conversationnel qu’ils estiment équivalent à ChatGPT… en utilisant les compétences de ce dernier. Pour rappel, ChatGPT est une intelligence artificielle (IA) conversationnelle : concrètement, il s’agit d’un programme capable de générer des réponses écrites à des requêtes formulées par un utilisateur humain. Ce programme, comme d’autres IA, a été entraîné à partir de données « exemples » qu’il a analysées, et devient de plus en plus fin à mesure qu’il analyse de nouvelles requêtes.

C’est donc ce processus d’entraînement qui constitue en grande partie le « secret » des performances d’une IA. ChatGPT s’est ainsi révélé capable dernièrement de rédiger des réponses très précises à des questions complexes, mais aussi d’écrire du code informatique, de répondre à des sujets d’examens, de rédiger des articles scientifiques, littéraires… Actuellement, ces IA sont surtout développées par de grandes entreprises, telles qu’OpenAI pour ChatGPT, ou encore Google pour son collègue nommé « Bard ». Les données de recherche rendues publiques par les scientifiques de l’Université de Stanford pourraient bien désormais permettre à toute personne qui possède quelques compétences sur le sujet de développer son propre « ChatGPT » pour un tarif dérisoire.

De l’aveu même de l’université, cette nouvelle possibilité présente des risques. « Toute diffusion comporte un certain risque. (…) cela permet à un plus grand nombre de personnes (y compris de mauvais acteurs) de créer des modèles susceptibles de causer des dommages (intentionnellement ou non) », affirment ainsi les scientifiques dans un communiqué sur le sujet. On peut facilement imaginer qu’un « ChatGPT » à qui l’on poserait peu de limites pourrait servir à usurper des identités, tenir des propos haineux, faciliter des opérations de fishing…

Si les chercheurs ont décidé de donner tout de même accès à leurs recherches, c’est parce qu’ils estiment nécessaire de faciliter la recherche sur les IA à la communauté scientifique. « Nous pensons que la mise à disposition des ressources susmentionnées permettra à la communauté universitaire d’effectuer des études scientifiques contrôlées sur ces modèles linguistiques, ce qui permettra d’améliorer la science et, en fin de compte, de mettre au point de nouvelles techniques pour remédier aux insuffisances actuelles de ces modèles ». Selon eux, les bénéfices de cette diffusion l’emportent donc sur les risques qu’elle implique, d’autant plus que la communauté universitaire « a désormais les moyens d’effectuer des recherches plus approfondies sur la sécurité de ces modèles ».

Faut-il démocratiser l’intelligence artificielle ?

Le point qui attire tout particulièrement l’attention n’est pas tant le fait que ces chercheurs aient pu créer un équivalent de ChatGPT, mais plutôt la facilité de leur « recette ». Pour créer leur IA, ils sont partis d’une base existante : Llama 7B, un modèle conversationnel créé par Meta. Il s’agit d’une IA similaire, dans l’idée, à ChatGPT, mais avec des performances bien moindres. C’est cette première version qu’ils sont parvenus à améliorer en utilisant les capacités de ChatGPT. En effet, ils ont demandé à cette dernière de