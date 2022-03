Anonymous revendique le piratage de plusieurs grandes chaînes de télévision russes

Le fameux « collectif » d’hacktivistes Anonymous continue à faire parler de lui dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Après de nombreuses actions de piratage sur des sites internet, c’est maintenant à la télévision russe qu’il s’attaque, pour diffuser des messages de paix.

L’information a été diffusée le 7 mars sur un compte Twitter associé au mouvement des Anonymous. Des hacktivistes y affirmaient ainsi avoir piraté plusieurs grandes chaînes de la télévision russe, ainsi que deux services de streaming.

Étaient ainsi cités spécifiquement Wink et Ivi, des services comparables à Netflix, ainsi que les chaînes Russia 24, Channel One et Moscow 24. La chaîne de télévision française Russia Today aurait également été touchée par cette action, selon un autre message.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU

Le tweet appuie ses propos sur une vidéo, qui filme directement une télévision. Il semble en effet que l’on puisse y voir le programme d’information russe interrompu. Les hacktivistes seraient parvenus à interrompre les diffusions habituelles pour les remplacer par des images de la guerre en Ukraine.

La vidéo se termine par l’affichage d’un message de paix, sur fond noir. « Nous sommes des citoyens ordinaires de la Russie. Nous nous opposons à la guerre sur le territoire de l’Ukraine », peut-on ainsi traduire du message rédigé en russe. « La Russie et les Russes contre la guerre ! Cette guerre a été menée par le régime criminel et autoritaire de Poutine au nom des citoyens russes ordinaires. Russes, opposez-vous au génocide en Ukraine ». Il s’agirait donc d’un appel aux citoyens russes, que le message appelle à se soulever contre le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Un message de paix avant tout, assurent les membres d’Anonymous postant sur ce compte Twitter. Ils ont ainsi exprimé l’inquiétude que leur mouvement puisse être diabolisé par des gouvernements méfiants, et ont tenu à rappeler la philosophie derrière leurs actions.

We are #Anonymous

We are involved in the biggest Anonymous op ever seen. That being said, we are worried that some governments will indeed see us as a threat and create some scenario to make us look bad (false flag). We only want peace, not war. (continued)

— Anonymous (@YourAnonNews) March 7, 2022