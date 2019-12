Les restes d’un grand navire viking ont été découverts à proximité d’une ferme, près d’une église médiévale à Edøy, sur l’île de Smøla, en Norvège. Le navire, qui mesure entre 16 et 17 mètres de long, semble faire partie d’un monticule funéraire, ce qui suggère qu’il a été utilisé pour enterrer quelqu’un d’important. Du moins, c’est ce que suggèrent ses découvreurs, les archéologues Manuel Gabler et Dag-Øyvind Engtrø Solem, tous deux travaillant à l’Institut norvégien de recherche sur le patrimoine culturel (NIKU).

Les archéologues ont utilisé un géoradar haute résolution monté sur un petit véhicule agricole pour réaliser cette découverte. En réalité, le fait qu’ils aient pu repérer le contour du navire est presque dû au hasard. Cependant, ils ne savent pas encore s’il y a un ou plusieurs squelettes à l’intérieur du bateau.

« Nous avions en fait terminé d’analyser la zone convenue, mais il nous restait du temps libre et nous avons décidé de réaliser une étude rapide sur un autre champ à proximité. Cela s’est avéré être une bonne décision », a expliqué dans un communiqué Manuel Gabler, archéologue à la NIKU.

Le navire remonte à plus de 1000 ans, à l’époque des Vikings voire même un peu plus tôt, explique Knut Paasche dans le communiqué, chef du département d’archéologie numérique de la NIKU et expert des navires vikings.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Les images radar ont une résolution suffisante pour distinguer ce qui reste de l’avant et de l’arrière du bateau, qui a été presque détruit dans le passé par des charrues agricoles. La coque semble être en bon état, selon un reportage de Ars Technica . Le radar a également révélé les restes de deux maisons, probablement d’une colonie viking, mais les archéologues ne sont pas certains de l’âge de ces deux structures.

Sur le même sujet : Les femmes vikings avaient une place aussi importante que les hommes

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 400 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 400 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Les chercheurs et les autorités locales espèrent maintenant effectuer une étude plus approfondie de la zone autour du navire enterré. Il n’est pas certain quand le navire lui-même sera fouillé, bien que cela ne sera probablement pas fait dans un avenir proche, a déclaré un porte-parole de la NIKU.

L’enquête à Edøy a été réalisée en collaboration entre Møre et le comté de Romsdal, la municipalité de Smøla et la NIKU. L’Institut Ludwig Boltzmann pour la prospection archéologique et l’archéologie virtuelle quant à elle, a aidé à développer la technologie géoradar utilisée dans l’enquête.