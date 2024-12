L’arme et le silencieux utilisés par Mangione sur Thompson étaient imprimés en 3D

Un événement qui illustre entre autres les dangers de l’utilisation abusive de l’impression 3D. L’arme ayant servi à l’assassinat du PDG d’UnitedHealthcare la semaine dernière a été fabriquée à l’aide de cette technologie. Bien que ce meurtre ne soit pas le premier impliquant une telle arme, il figure parmi les cas les plus médiatisés.

Le 4 décembre, Brian Thompson, PDG d’UnitedHealthcare, géant américain de l’assurance maladie, a été froidement abattu à l’extérieur du New York Hilton Midtown, à Manhattan, en début de soirée. D’après les informations fournies par le département de police de New York, le quinquagénaire a reçu une balle dans le dos et une autre à la jambe, dans le cadre d’une attaque ciblée.

Le principal suspect, Luigi Mangione, âgé de 26 ans, a été interpellé en Pennsylvanie lundi dernier, quelques jours après les faits. Lors de son arrestation, les enquêteurs ont découvert un pistolet noir muni d’un silencieux, une arme correspondant à celle aperçue sur les images de vidéosurveillance.

Les autorités ont confirmé que le pistolet, ainsi que son silencieux, ont été fabriqués à l’aide d’une imprimante 3D. Reste à déterminer si Mangione a lui-même conçu cette arme. Toutefois, un document manuscrit retrouvé en sa possession qualifiait la fabrication d’une telle arme de « triviale ». « Si l’arme utilisée dans l’assassinat de New York a effectivement été imprimée en 3D, il s’agirait sans doute du crime le plus médiatisé à ce jour impliquant une telle technologie, bien que ce ne soit pas le premier », a expliqué Tom Chittum, ancien directeur adjoint du Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, dans une interview accordée au New York Times.

Une arme artisanale : le Chairmanwon V1

Peu après la publication des images de l’attaque, la communauté en ligne spécialisée dans les armes à feu imprimées en 3D a rapidement identifié le modèle utilisé : un « Chairmanwon V1 ». Cette arme est une version modifiée du FMDA 19.2, un pistolet de type Glock, conçu partiellement par impression 3D.

Le FMDA 19.2, lancé en 2021, est réputé pour sa robustesse, capable de tirer des centaines voire des milliers de balles sans que ses composants plastiques ne cèdent. « C’est l’un des premiers modèles de Glock imprimés en 3D à avoir fait ses preuves en matière de fiabilité et de fonctionnalité », a précisé un armurier connu sous le pseudonyme de Snow Makes, interrogé par le média Wired. Le modèle Chairmanwon V1 utilisé par Mangione se distingue par une poignée texturée, une modification mineure réalisée par un armurier amateur opérant sous le pseudonyme de Chairmanwon.

Armes imprimées en 3D : une menace en expansion ?

Aux États-Unis, la montée en puissance des armes imprimées en 3D suscite une inquiétude croissante. Ces armes, faciles à produire, sont désormais largement accessibles. La législation fédérale ne régule que la « carcasse » de l’arme, soit sa structure principale, qui est précisément la pièce imprimée en 3D par les particuliers. Les autres éléments – glissière, canon et mécanisme de détente – sont librement disponibles à la vente auprès de revendeurs spécialisés.

Assembler ces pièces pour créer une arme opérationnelle est un processus rapide : moins d’une heure pour un novice, quelques minutes pour un utilisateur expérimenté. Les guides fournis par certains revendeurs facilitent encore davantage cette tâche, décrivant en détail le procédé d’impression de la carcasse et le montage des autres éléments.

Ces armes, dépourvues de numéro de série – car elles échappent à toute obligation de traçabilité réglementaire – sont qualifiées par les autorités de « ghost guns », ou « armes fantômes ». Leur traçabilité étant quasi inexistante, elles constituent un défi majeur pour les forces de l’ordre. En 2022, plus de 25 700 de ces armes ont été saisies sur le territoire américain, témoignant de leur prolifération alarmante.