Un astéroïde potentiellement dangereux est passé près de la Terre ce matin

Alors qu’un petit astéroïde est entré dans notre atmosphère et a illuminé le ciel de la Sibérie hier, un autre, de la taille d’un stade de football, est passé tout près de la Terre ce matin à 6h27 (heure de France). Baptisé 2020 XR, il est passé à 2,2 millions de kilomètres de notre planète, ce qui en fait un astéroïde « potentiellement dangereux », selon les agences spatiales. Heureusement, toute possibilité d’impact peut désormais être exclue et il ne se retrouvera pas aussi près de notre planète avant au moins 2196.

Bien qu’il soit à l’heure actuelle encore impossible de déterminer le nombre exact de géocroiseurs, on estime que des centaines d’entre eux passent chaque année près de la Terre. Les astronomes détectent ces objets avec une précision accrue grâce aux progrès technologiques récents. D’après la NASA, 132 astéroïdes sont passés plus près de notre planète que la Lune depuis octobre 2023. Au total, plus de 36 000 passages de ce type ont été enregistrés à ce jour.

Un astéroïde est considéré comme potentiellement dangereux s’il fait plus de 140 mètres de diamètre et passe à moins de 0,5 unité astronomique de la Terre, soit la moitié de la distance Terre-Soleil. On estime qu’un astéroïde de 500 mètres de diamètre suffirait à détruire une ville de la taille de Paris. À ce jour, environ 2 700 astéroïdes ont été identifiés comme étant potentiellement dangereux. Heureusement, il est désormais possible de prédire leur trajectoire environ 100 ans à l’avance et aucun (astéroïde connu) ne représenterait actuellement une menace significative. Il n’y a par exemple qu’une chance sur 2 700 que l’astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre dans 159 ans.

Hier à 10h27 du matin (heure de France), l’Agence spatiale européenne (ESA) a émis une alerte concernant l’entrée dans l’atmosphère de C0WEPC5, un petit astéroïde de 0,6 mètre de diamètre. L’impact s’est produit à 17h15 et n’a causé aucun dommage. L’entrée de l’objet a juste formé une boule de feu spectaculaire dans le ciel du Yakoutie, dans le nord-est de la Sibérie. Les habitants ont partagé des vidéos sur les réseaux sociaux montrant l’objet traverser le ciel avant de disparaître. On ne sait pas encore si des débris ont pu atteindre la surface.

Il s’agit du 4e impact d’astéroïde détecté cette année et l’un des 11 impacteurs imminents repérés avant leur entrée, d’après l’observatoire national de Kitt Peak, en Arizona. L’alerte a été suivie de près par celle de 2020 XR. Il mesure entre 300 et 700 mètres de diamètre et est passé à un peu moins de 6 fois la distance Terre-Lune.

Aucun risque d’impact pour les 100 prochaines années au moins

Se déplaçant à environ 44 300 kilomètres par heure, 2020 XR était ce matin (à 6h27) à son point le plus proche de la Terre, à 2,2 millions de kilomètres. L’événement était censé être diffusé en direct depuis hier soir à 19h30, sur la chaîne YouTube du Virtual Telescope Project, mais la diffusion a finalement été annulée pour cause de mauvais temps. Néanmoins, pour ceux qui en avaient la possibilité, le passage de l’astéroïde pouvait être observé avec un télescope d’au moins 20 centimètres de diamètre.

Bien que les chances d’impacts étaient fort heureusement nulles, l’objet était tout de même catégorisé comme potentiellement dangereux en raison de sa taille et de sa proximité avec la Terre. « Lorsque les astronomes ont découvert 2020 XR, il y a exactement quatre ans, ils ont brièvement pensé qu’il avait une faible chance d’entrer en collision avec la Terre en 2028 », explique dans un communiqué Juan Luis Cano, du bureau de la défense planétaire de l’ESA. « Mais en examinant des observations plus anciennes du ciel, ils ont repéré l’astéroïde dans les données existantes et ont utilisé ces informations supplémentaires pour calculer plus précisément son orbite autour du Soleil et exclure toute chance d’impact avec la Terre pendant au moins les 100 prochaines années », indique-t-il.

En outre, il est peu probable que 2020 XR se retrouve aussi près de la Terre avant 2196. Les modélisations indiquent qu’il sera à nouveau de passage en novembre 2028, mais se retrouvera cette fois à une distance de 18,2 millions de kilomètres. La dernière fois qu’il s’est approché, c’était en décembre 1977, et son point le plus proche de la Terre était à environ 16 millions de kilomètres.