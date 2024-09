Quels sont ces étranges bruits émanant de la capsule Starliner de Boeing récemment signalés ?

Alors qu’elle sera désamarrée de la Station spatiale internationale (ISS) dans peu de temps, la capsule Starliner de Boeing fait à nouveau parler d’elle. Le week-end dernier, Butch Wilmore, l’un des deux astronautes de la mission, a signalé d’étranges bruits provenant de la capsule sans pouvoir en déterminer l’origine. Après enquête, la NASA a déclaré que ces derniers sont dus à un défaut de configuration entre le système audio de l’ISS et celui du vaisseau.

Depuis son lancement au mois de juin, la mission de Starliner rencontre divers problèmes techniques successifs liés à ses propulseurs. Bien que la capsule se soit amarrée avec succès à l’ISS, la date de retour des astronautes a été reportée plusieurs fois, le temps que les techniciens sur Terre effectuent une enquête approfondie sur l’étendue des problèmes.

Après plusieurs mois d’enquêtes, la NASA a finalement décidé — pour des raisons de sécurité — de faire atterrir la capsule à vide (ce 6 septembre) et de rapatrier l’équipage à bord de la mission Crew 9 de Space X. La date de retour des astronautes n’est ainsi prévue que pour février 2025, alors que la mission ne devait initialement durer que 8 jours.

Une invitation à rêver, prête à être portée.



Quelques jours après cette annonce, Wilmore a contacté le centre de contrôle de la mission à Houston, au Texas, pour signaler d’étranges bruits sourds et pulsés provenant de la capsule. « Il y a un bruit étrange qui sort du haut-parleur », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas ce qui le provoque », a-t-il ajouté. La conversation a été mise en ligne samedi par un membre du forum NASA Space Flight.

Des bruits semblables à ceux d’un sonar

Wilmore a déclaré qu’il ne pouvait pas identifier si les bruits étaient dus à un défaut de connexion entre l’ISS et le vaisseau. Il a alors demandé aux techniciens au sol de les écouter à leur tour. Après une première tentative infructueuse, l’astronaute a placé son microphone juste au-dessus du haut-parleur à l’intérieur du Starliner. Les ingénieurs ont entendu une pulsation audible et assez distinctive. « C’était comme un bruit pulsé, presque comme un ‘ping’ de sonar », ont-ils déclaré.

Des experts ont émis l’hypothèse selon laquelle il s’agit d’interférences sonores. Cependant, il est impossible qu’une interférence sonore provienne de l’extérieur, car les ondes sonores ne peuvent pas se propager dans l’espace. D’un autre côté, il se pourrait que le bruit soit généré par les interférences électromagnétiques du système audio, en raison des pulsations régulières. « Les interférences électromagnétiques (EMI) sont très courantes et difficiles à éliminer », a écrit sur X Phil Metzger, de l’Université de Floride centrale. Ce dernier a précédemment travaillé sur les systèmes d’interphones de l’ISS et a affirmé avoir déjà entendu des bruits plus ou moins similaires lors de ses tests. « Je parie que ce bruit dans le Starliner est une fuite d’interférences électromagnétiques dans un câble audio dont la tresse est lâche à l’interface du connecteur ou quelque chose comme ça ».

Après analyses, l’équipe de la NASA a affirmé que les bruits proviennent d’un défaut de configuration des systèmes audio de l’ISS et de la capsule, sans donner d’explications détaillées. En effet, il serait normal d’entendre ce type de bruit en raison de la complexité du système audio de la station, au sein duquel plusieurs engins et modules spatiaux sont interconnectés. En cas de constats de ce genre, la procédure habituelle pour l’équipage est de contacter le centre de contrôle de la mission.

Il reste à savoir si le bruit est produit par un seul haut-parleur ou par l’ensemble du système de communication de la capsule. Pour ce faire, il est généralement recommandé d’effectuer un audit approfondi de l’appareil afin d’identifier tous les microphones susceptibles de fournir une entrée audio.

D’un autre côté, la résolution de ce problème n’est probablement pas urgente, étant donné que la capsule va très prochainement être rapatriée à vide. D’autre part, les bruits se seraient récemment arrêtés et « les retours des haut-parleurs rapportés par Wilmore n’ont aucun impact technique sur l’équipage Starliner ou les opérations de la station, y compris le désamarrage sans équipage de la capsule », a déclaré la NASA dans un communiqué de presse. Les astronautes ne semblaient d’ailleurs pas vraiment préoccupés par les bruits, malgré leur aspect inhabituel. Toutefois, les phénomènes inhabituels doivent toujours faire l’objet d’une enquête, car cela pourrait mettre en lumière un problème caché plus important.