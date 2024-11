Atlas, le célèbre robot humanoïde de Boston Dynamics, agit désormais de manière entièrement autonome

Atlas, le robot humanoïde emblématique de Boston Dynamics, continue de repousser les limites de ses prouesses. Longtemps célébré pour son agilité prodigieuse, il gagne aujourd’hui en autonomie. Un partenariat récent avec une institution de recherche en intelligence artificielle pourrait bien le doter de capacités encore plus sophistiquées.

Atlas incarne la quintessence de la robotique humanoïde de Boston Dynamics. Depuis sa révélation en 2013, il n’a cessé de se perfectionner grâce à d’inlassables efforts de recherche. Initialement animé par un système partiellement hydraulique, Atlas a récemment franchi le cap de l’électrification totale.

Au fil des ans, ses capacités ont été améliorées, lui conférant une agilité sans pareille, comme l’attestent plusieurs vidéos diffusées par l’entreprise. Dans l’une des plus récentes, Atlas se distingue en transportant et en rangeant des pièces de moteur de manière autonome et fluide. Avant de débuter sa mission, il a simplement reçu une liste détaillée des emplacements des bacs contenant les pièces à déplacer.

Une vision renforcée par l’apprentissage automatique

Lors de sa dernière démonstration, Atlas s’appuie principalement sur un système de vision renforcé par l’apprentissage automatique. Ce dispositif lui confère la faculté de percevoir et d’analyser son environnement avec une précision inédite. Grâce à cette technologie, Atlas est capable de détecter les variations de son espace et d’ajuster ses actions en conséquence. Par exemple, dans la vidéo, Atlas réagit promptement à un échec d’insertion d’une pièce en réajustant ses gestes. Cette faculté d’adaptation est essentielle dans des environnements où les conditions évoluent rapidement, exigeant une réponse immédiate pour garantir efficacité et sécurité.

Boston Dynamics met en exergue l’autonomie complète de son robot bipède. « Il n’existe aucun mouvement préprogrammé ni télécommande ; tous les mouvements sont générés de manière autonome et en temps réel », souligne l’entreprise. Certains robots d’autres sociétés sont, en comparaison, partiellement guidés par des opérateurs humains. Par exemple, lors de l’événement « We, Robot » de Tesla, bien que les robots Optimus aient interagi avec les participants, ils étaient contrôlés à distance par des opérateurs humains.

Un partenariat prometteur avec le Toyota Research Institute

Cette démonstration d’Atlas intervient peu après l’annonce d’une collaboration entre Boston Dynamics et le Toyota Research Institute (TRI), la branche de recherche de Toyota. Ensemble, ils visent à combiner leurs expertises en robotique et en intelligence artificielle. « Ce partenariat illustre deux entreprises à la pointe de la recherche et développement unissant leurs forces pour relever de nombreux défis complexes et créer des robots capables de résoudre des problèmes concrets », a déclaré Robert Playter, PDG de Boston Dynamics, dans un communiqué.

Dans le cadre de cette collaboration, les équipes se focaliseront sur l’amélioration d’Atlas, considéré par le TRI comme une plateforme idéale pour le développement et le test de nouvelles compétences robotiques. L’entité de recherche envisage d’y intégrer son système novateur d’apprentissage automatique pour permettre à Atlas d’acquérir et de tester de nouvelles capacités. Grâce à ces avancées, Atlas pourrait diversifier ses fonctions et accomplir des tâches bien plus complexes que la simple manipulation d’objets. Néanmoins, rien n’indique dans la dernière démonstration que les récents progrès d’Atlas résultent déjà de cette nouvelle collaboration.

Vidéo de démonstration montrant Atlas ranger des pièces en totale autonomie :