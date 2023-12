Tesla présente son nouveau robot humanoïde : Optimus Gen 2

À l’approche de la fin d’année, Tesla lève le voile sur la deuxième génération de son robot humanoïde Optimus, succédant au modèle dévoilé en mars dernier. Elon Musk, PDG de la société, a introduit hier le robot par le biais d’une vidéo publiée sur son compte X. À en croire les images, cette dernière version se distingue par des capacités étendues et des améliorations notables en matière de mécanique et de design.

Outre ses véhicules électriques futuristes et ses batteries géantes, Tesla développe désormais également des robots humanoïdes — tous les modèles étant cependant encore loin de la commercialisation. À la tête de l’entreprise, Elon Musk envisage ces robots comme une solution pour exécuter des tâches répétitives, chronophages et parfois dangereuses. Tesla vise ainsi à réduire la nécessité de main-d’œuvre dans certaines opérations d’usine, avant de s’attaquer au grand public.

Pour remonter dans l’histoire, Musk a révélé pour la première fois son projet de robot humanoïde en 2021. Un an plus tard, en septembre 2022, un premier prototype baptisé Optimus a été présenté. La démonstration avait suscité des réactions mitigées dans la communauté, certains ayant même qualifié l’engin de factice. Au mois de mars de cette année, Tesla a présenté la première génération d’Optimus, affichant quelques progrès. À peine neuf mois plus tard, l’entreprise dévoile déjà la deuxième génération du robot à travers une vidéo :

Des changements esthétiques

Optimus de Tesla est doté d’une panoplie de capteurs et d’actionneurs conçus par la firme. Les capteurs lui confèrent la capacité de percevoir son environnement, tandis que des actionneurs précis et silencieux lui permettent de se mouvoir. Il est alimenté par un système d’IA similaire à celui intégré aux véhicules Tesla.

Ainsi, cette deuxième génération d’Optimus se distingue nettement de son prédécesseur par une série d’améliorations notables. Le plus évident de ces changements est le design revisité, optimisé pour masquer davantage les composants mécaniques, améliorant l’esthétique globale tout en renforçant potentiellement la durabilité.

Tesla est aussi parvenue à alléger ce nouveau modèle de 10 kg (par rapport à la version précédente). La réduction du poids du robot impacte ainsi différents aspects cruciaux : la mobilité, l’efficacité énergétique, la vitesse et la capacité d’interaction avec l’environnement. D’ailleurs, cette nouvelle version se montre 30% plus rapide dans ses déplacements que la précédente.

Une dextérité améliorée

Outre les changements esthétiques, Optimus – Gen 2 de Tesla se distingue par de nouvelles capacités issues d’améliorations de diverses parties du corps. Ses mains possèdent maintenant une plus grande liberté de mouvement, le rendant apte à exécuter des tâches fines et délicates. De plus, chaque doigt est désormais équipé d’une technologie de retour tactile, qui permet à Optimus de sentir la pression et d’ajuster ainsi sa force lors de la manipulation d’objets fragiles. Dans la vidéo publiée sur X, on l’aperçoit tenir un œuf sans problème.

Les pieds du robot ont été conçus pour imiter la forme et la structure des pieds humains, avec des orteils articulés. Cela semble augmenter la stabilité et améliore la démarche, bien qu’elle soit encore très loin d’être naturelle. Au niveau du cou, la liberté de mouvement a également été améliorée.

Enfin, difficile de ne pas évoquer la capacité du robot à effectuer des squats et à danser sans perdre l’équilibre. Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces images sont issues de mises en scène minutieuses, et ne reflètent donc pas forcément la réalité.