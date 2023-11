Des orques coulent à nouveau un bateau en Europe, après une attaque d’une heure

Les interactions entre orques et embarcations dans le détroit de Gibraltar s’intensifient, dépassant les comportements connus de ces cétacés. Ces assauts répétés contre des voiliers, culminant avec le naufrage d’un yacht polonais, mettent en évidence un comportement appris et potentiellement enseigné parmi les orques, posant un défi pour la sécurité maritime et la conservation marine.

Au carrefour des eaux internationales du détroit de Gibraltar, une série d’incidents maritimes impliquant des orques interpelle la communauté scientifique et les autorités navales. Ces mammifères marins, reconnus pour leur intelligence, ont récemment multiplié les assauts contre des embarcations de plaisance, suscitant des interrogations sur les modifications de leurs comportements et les implications pour la sécurité en mer.

Ces interactions, qui ont déjà conduit à des dommages matériels significatifs et au naufrage de navires, posent un défi de taille pour la navigation dans cette zone hautement fréquentée, tout en soulignant l’urgence d’approfondir notre compréhension des dynamiques sous-jacentes à ces comportements pour assurer une cohabitation sécuritaire et respectueuse entre l’homme et ces animaux marins.

Des attaques méthodiques et répétées

Le dernier incident en date illustre une escalade inquiétante dans l’agressivité des orques. Le 31 octobre, le yacht « Grazie Mamma », appartenant à la compagnie polonaise Morskie Mile, a été pris pour cible par un groupe d’orques qui ont assailli le navire avec une détermination et une coordination qui frisent l’humain.

Dans un post Facebook, la compagnie explique que pendant près de trois quarts d’heure, les orques ont frappé méthodiquement le gouvernail, provoquant des avaries fatales qui ont conduit à l’inévitable. Le yacht a sombré dans les eaux internationales, non loin du port marocain de Tanger-Med.

Cet assaut n’est pas un cas isolé, mais s’inscrit dans une suite d’incidents similaires qui se sont produits avec une régularité troublante depuis 2020. Ces attaques sont souvent menées par un groupe d’orques identifié et notamment dirigé par une femelle surnommée White Gladis, qui aurait pu être traumatisée par une collision de bateau passée.

Ces interactions, souvent perçues comme hostiles, ont été scrutées par les experts en comportement animal, dont Alfredo Lopez, biologiste renommé et membre éminent du Groupe de Travail sur les Orques de l’Atlantique. Cité dans un article de l’Express britannique, Lopez rapporte que les orques ne se contentent pas de frôler les bateaux : elles les heurtent délibérément, causant parfois des dommages conséquents. Les statistiques sont parlantes : sur deux ans, 1% des bateaux traversant le détroit ont été « touchés » par ces cétacés, avec 20% subissant des dégâts sérieux.

Les motifs derrière ces assauts coordonnés restent flous, mais la théorie que les orques transmettent ces techniques au sein de leur groupe est de plus en plus prise au sérieux par la communauté scientifique. Ces comportements agressifs envers les bateaux, bien que source d’inquiétude pour les marins, ne traduisent probablement pas une intention de prédation envers les humains. Ces orques, loin de manifester une agressivité gratuite, pourraient en réalité être en plein exercice d’apprentissage. Les jeunes orques, sous la tutelle des adultes, apprendraient ainsi les techniques de chasse et les stratégies nécessaires à leur survie.

Implications écologiques et humaines

Ce phénomène pourrait donc indiquer une forme d’apprentissage social ou de réponse adaptative à des changements environnementaux. Parmi les facteurs potentiels, la surpêche est souvent citée, réduisant les ressources alimentaires des orques et les poussant peut-être à explorer de nouveaux territoires ou à adopter des comportements atypiques pour se nourrir. De plus, les perturbations anthropiques, telles que le trafic maritime intense et la pollution sonore, pourraient induire un stress supplémentaire sur ces animaux sensibles aux perturbations de leur environnement.

Dans ce contexte complexe, la nécessité d’établir un équilibre entre la sécurité maritime et la conservation des orques devient impérative. Les autorités maritimes, en collaboration avec les biologistes marins, s’efforcent de comprendre les déclencheurs de ces comportements agressifs. L’objectif est double : protéger les marins et leurs embarcations tout en assurant le bien-être des orques.

Cette démarche passe par la mise en place de protocoles de navigation adaptés, la création de zones de protection pour les orques, et peut-être même la modification des pratiques de pêche pour préserver les écosystèmes marins. La coexistence pacifique entre l’homme et l’orque dans le détroit de Gibraltar dépendra de notre capacité à interpréter correctement les signaux envoyés par ces animaux et à répondre de manière proactive aux défis posés par ce comportement émergent.