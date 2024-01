L’autonomie du Cybertruck est largement inférieure à l’annonce de Tesla, révèlent les premiers acheteurs

À travers des démonstrations publiques et des fuites d’images, de nombreux aspects du Cybertruck ont été dévoilés avant même les premières livraisons, mais plus rares ont été les spéculations concernant l’autonomie réelle du véhicule. Récemment, suite à la livraison des premiers Cybertrucks, des essais en conditions réelles ont été menés par certains utilisateurs, et les résultats sont décevants. L’autonomie réelle du Cybertruck serait nettement inférieure à ce qui a été annoncé par Tesla.

L’année dernière, Tesla a dû revoir à la baisse l’autonomie annoncée officiellement pour certains de ses modèles, suite à des accusations de marketing trompeur. Récemment, l’entreprise subit de nouvelles accusations de la part des propriétaires de Cybertrucks.

Depuis les premières livraisons en novembre 2023, les propriétaires effectuent leurs propres essais. Parmi eux, un YouTubeur, de la chaîne Out of Spec Motoring, a partagé son expérience en direct en début d’année. Il testait alors l’autonomie du Cybertruck sur autoroute au Texas. Au volant de la version Foundation Series, il a constaté que l’autonomie effective était de seulement 79 % de celle annoncée par Tesla.

Réalité VS promesse

Selon les spécifications de Tesla, le Cybertruck, lorsqu’il est complètement chargé, peut parcourir 515 km. Toutefois, conscient que les chiffres fournis par les constructeurs peuvent être trop optimistes, le YouTubeur de Out of Spec Motoring a prévu une distance plus réaliste de 493 km pour son essai. Cependant, les résultats ont tout de même été décevants. Lorsque l’indicateur de batterie du Cybertruck est tombé à 1 %, le conducteur s’est rendu sur le parking d’un centre commercial et a continué à rouler lentement jusqu’à épuisement total de la batterie. Le véhicule n’a finalement couvert que 409 km, soit 84 km de moins que l’estimation ajustée du YouTubeur et 106 km de moins que la promesse de Tesla.

Bien qu’il soit connu que l’autonomie des véhicules électriques puisse varier selon plusieurs facteurs, tels que la charge et les conditions climatiques, l’écart observé reste significatif. Pour cet essai spécifique, l’équipe a conduit de nuit par une température moyenne de 8 °C. Il est à noter que les véhicules électriques ont tendance à avoir une autonomie réduite par temps très froid comme par temps chaud, mais cela ne devrait pas être le cas avec 8 °C.

Un autre essai sur 2150 km

Dennis Wang, un YouTubeur américain, a également testé la version Foundation Series du Cybertruck lors d’un périple de 2150 km, du Texas à la Californie. Son expérience met en lumière des défis supplémentaires liés à l’autonomie du véhicule. Wang a dû s’arrêter 12 fois pour recharger le Cybertruck, rallongeant son voyage de 7 heures par rapport au temps initialement prévu.

En moyenne, ces arrêts étaient nécessaires tous les 180 km, un chiffre bien inférieur aux 515 km d’autonomie annoncés par Tesla. Wang a souligné que, bien que la vitesse maximale d’environ 209 km/h et les températures froides au Texas aient pu affecter l’autonomie, ces facteurs ne justifient pas un tel écart.

Face à ces résultats, la déception des propriétaires est palpable. Pour rappel, lors de sa première présentation, le Cybertruck était annoncé avec une autonomie supérieure à 800 km, avant que ce chiffre ne soit révisé à 515 km. En réponse aux préoccupations de ses clients, Tesla envisage de proposer un prolongateur d’autonomie, un dispositif conçu pour offrir jusqu’à 240 km supplémentaires.

L’essai sur autoroute du Cybertruck par le YouTubeur de Out of Spec Motoring :