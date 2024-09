Un bandeau à micro-impulsions électriques pour traiter le TDAH par des sessions de 20 min par jour ?

Bonne nouvelle pour les patients atteints du trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) : il serait désormais envisageable de traiter cette affection sans recourir aux traitements médicamenteux, et donc sans subir leurs effets secondaires. Une startup australienne a conçu un bandeau qu’il suffirait de porter une vingtaine de minutes par jour pour atténuer les symptômes.

Impulsivité, hyperactivité, inattention : ces comportements, souvent perçus comme de simples facteurs de personnalité, peuvent en réalité être les signes du trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il s’agit d’un trouble neurodéveloppemental qui peut apparaître dès l’enfance, résultant d’un fonctionnement atypique de certaines zones du cortex préfrontal.

Le traitement du TDAH, bien qu’il ne soit pas toujours traité, repose principalement sur des médicaments. Bien que des millions de patients bénéficient d’un traitement plus ou moins efficace, nombreux peinent à trouver une solution adaptée. En effet, il n’existe pas de remède universel : l’approche doit être personnalisée et est souvent expérimentale pour chaque individu. De plus, ces traitements sont souvent accompagnés de nombreux effets indésirables.

Selon Nathalie Gouailhardou, neuroscientifique à la tête de l’entreprise Neurode, il est possible de traiter ce trouble par l’envoi temporaire de signaux électriques spécifiques dans le cerveau. C’est cette voie que sa startup explore à travers un bandeau médical destiné à traiter le TDAH, promettant ainsi une alternative aux médicaments.

Des signaux envoyés au cortex préfrontal

Lorsqu’il est porté, le bandeau Neurode délivre une stimulation électrique personnalisée vers le cortex préfrontal, une région du cerveau associée aux fonctions exécutives telles que la mémorisation à court terme et la concentration.

Il faut savoir que les neurones communiquent entre eux par le biais d’impulsions électriques. Pour réaliser cette connexion, chaque cellule doit atteindre le « potentiel d’action », le seuil d’énergie nécessaire pour qu’une impulsion électrique soit générée et envoyée à une autre cellule. Or, chez les patients atteints de TDAH, les neurones du cortex préfrontal peineraient à atteindre ce seuil, ce qui expliquerait leurs difficultés à se concentrer, à se souvenir de certaines choses ou à réguler leurs émotions dans certaines situations.

Pour améliorer cet aspect du fonctionnement des neurones, la technologie de Neurode envoie des signaux augmentant le « potentiel de repos », l’état électrique d’un neurone lorsqu’il n’est pas activé. Cette augmentation réduit l’énergie nécessaire pour qu’un neurone atteigne son potentiel d’action, facilitant ainsi l’activation des cellules et leur connexion entre elles.

Suivre l’évolution du cerveau grâce à l’imagerie spectroscopique proche infrarouge

Le dispositif doit être porté 20 minutes par jour et est associé à une application dédiée permettant d’avoir un aperçu de l’évolution de l’état du cerveau. Le bandeau utilise l’imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle, une méthode d’imagerie cérébrale qui utilise la lumière proche infrarouge pour observer ce qui se passe sur les couches externes du cerveau. Le système permet ainsi d’estimer les changements et donc l’évolution de l’activité cérébrale dans le cortex préfrontal.

Ces changements se reflètent dans l’état du patient. Les informations recueillies permettent ensuite d’estimer si le traitement est efficace ou si des ajustements sont nécessaires. L’application intègre également un assistant IA qui aide les utilisateurs à réduire le sentiment de surmenage et à créer des listes de tâches personnalisées pour mieux gérer leurs responsabilités.

Bien que la technologie ne soit pas encore commercialisée, des milliers de personnes atteintes de TDAH sont déjà inscrites sur une liste d’attente pour tester le produit. Quant à son efficacité réelle, son utilisation à grande échelle nous en dira davantage.

VIDÉO : la co-fondatrice de Neurode explique le fonctionnement du dispositif (© Neurode) :