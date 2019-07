330 Partages











Depuis que la Terre accueille la vie, elle lui fournit toutes les ressources nécessaires à son développement et sa subsistance. Cependant, ce stock n’est pas illimité. La consommation croissante des ressources de manière incontrôlée, combinée au dérèglement climatique et à l’impact écologique global de l’Homme, nous amène de plus en plus tôt chaque année à consommer au-delà des ressources terrestres disponibles. Et cette année n’y fait pas exception.

Le 29 juillet de cette année marque le Jour du dépassement des ressources terrestres (Earth Overshoot Day) — la date à laquelle nous avons épuisé toutes les ressources que notre planète peut renouveler en un an. Chaque année, ce budget écologique saute de plus en plus tôt et, au taux actuel d’utilisation des ressources, nous aurions besoin de 1.75 planète pour répondre à notre demande en matière d’écosystème de la Terre.

Les calculs incluent des ressources telles que la quantité d’eau, de terres, de poissons et de forêts que nous utilisons, ainsi que la quantité de CO2 que nous rejetons dans l’atmosphère — une mesure fondamentale de l’empreinte écologique humaine. L’empreinte carbone représente désormais plus de 60% de notre empreinte écologique globale — avec un dépassement considérable de notre budget depuis 33 jours en raison des seules émissions de CO2.

Avant les années 1970, notre utilisation des ressources restait dans les limites de ce que notre planète pouvait produire : en 1961, nous n’utilisions que les trois quarts de nos ressources annuelles. Mais depuis lors, notre utilisation des ressources est devenue incontrôlable. « Nous n’avons qu’une Terre — c’est le contexte déterminant de l’existence humaine. Nous ne pouvons pas utiliser 1.75 fois nos ressources sans conséquences destructrices » déclare Mathis Wackernagel, fondateur du Global Footprint Network.

Alors que nous faisons des efforts pour réduire ce terrible impact environnemental — le Royaume-Uni ayant récemment réussi à passer six jours sans brûler de CO2, il reste encore un très long chemin à parcourir. Si nous pouvons commencer à reculer de cinq jours par an sur la consommation ultime des ressources planétaires, nous pourrions vivre dans les limites des ressources de notre planète d’ici 2050.

