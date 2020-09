Les véhicules électriques développés par l’entreprise automobile Tesla peuvent recharger leur batterie en utilisant des bornes de recharge ultra-rapide disposées le long de nombreuses routes à travers le monde et appelées Superchargers. En France, par exemple, l’utilisation de ces bornes coûte 0.20€/kWh, soit 14€ pour une charge de 70 kWh. Cependant, certains de ces Superchargers sont également accessibles pour toute autre voiture électrique non-Tesla disposant d’un port de charge (CCS2). L’avantage ? Pour le moment, en Europe, à cause d’un bug temporaire, la recharge pour ces véhicules électriques d’autres marques peut se faire totalement gratuitement.

Comme le précise l’investigation, cela n’est possible que sur les Superchargers Tesla V3 (version 3). Plusieurs usagers à travers l’Union Européenne ont tenté, avec succès, de recharger leur voiture électrique non-Tesla en utilisant la prise CCS des bornes de supercharge, et tout cela gratuitement. Dans la plupart des cas, seule une des bornes n’a cette option de charge disponible.

En outre, il est important de noter que toutes les voitures électriques ne peuvent pas utiliser ces chargeurs. La voiture doit avoir un port de charge CCS2. Quant à savoir pourquoi d’autres voitures peuvent se brancher aux Superchargers, le compte Twitter @TeslaStars, spécialisé dans les questions techniques concernant la marque, souligne que « cela est dû à une loi européenne qui exige que les nouvelles bornes de recharge aient au moins 1 ou 2 stands compatibles avec n’importe quel véhicule électrique ».

Here is an article by @DriveTeslaca on the subject, linking to 2 videos and in particular one in Germany 🇩🇪 where an #eGolf charges for free at a stall that has a sign saying “Free #EV charging” https://t.co/EBzZeOzS1d

— TeslaStars ✨ (@TeslaStars) September 12, 2020