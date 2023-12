Une nouvelle technologie de stockage de données potentiellement révolutionnaire, en céramique !

Le verre et la céramique : ces deux matériaux sont les composants clés d’un nouveau système de stockage de données présenté par l’entreprise allemande Cerabyte. En plus de la promesse d’une très grande capacité de stockage, le dispositif serait écologique et surtout durable. En effet, la firme table sur une durée de vie de 5000 ans.

À l’ère du Big Data, d’immenses volumes de données sont générés afin d’alimenter notre soif insatiable d’informations. Cette explosion de données implique de stocker efficacement une masse astronomique d’informations. C’est dans ce contexte que Cerabyte, une start-up allemande, introduit sa solution de stockage de données qui se veut révolutionnaire.

Le système, encore au stade de prototype, est basé sur une architecture faite de verre et de céramique. Cerabyte le décrit comme étant « la solution idéale pour plus de 70% des données stockées dans les centres de données ». L’entreprise fait notamment référence aux données qui ne sont jamais utilisées, mais qui sont pourtant stockées durant des décennies sur des supports consommant de l’énergie en permanence. De plus, en raison de leur courte durée de vie, ces supports doivent être remplacés fréquemment.

Dans une récente vidéo montrant un prototype, l’entreprise a montré que sa technologie était opérationnelle. Elle prévoit maintenant de produire, d’ici 2030, des cartouches capables de stocker jusqu’à 10 000 Térabits de données. Par ailleurs, Cerabyte affirme que son dispositif de stockage affiche une durée de vie sans précédent, capable de préserver les données pendant 5000 ans. Ce dernier point constituerait une véritable prouesse, dans un monde où la pérennité des supports de stockage est constamment remise en question.

Une bibliothèque robotisée

Le système prototypal de Cerabyte se compose d’un rack de lecture-écriture unique. Il s’agit d’un dispositif qui permet à la fois d’écrire les données sur le support de stockage et de les lire ultérieurement. Il comprend également plusieurs cartouches de stockage de données dans des racks formant une sorte de bibliothèque robotique. Cette bibliothèque dispose en effet d’un mécanisme automatisé, déplaçant les cartouches vers le rack de lecture-écriture pour qu’elles soient lues ou puissent recevoir de nouvelles données. Lorsqu’une cartouche est déplacée vers le rack de lecture-écriture, elle est ouverte pour exposer le support.

Lors de l’inscription des données — le processus par lequel des informations sont enregistrées —, le système utilise des millions de faisceaux laser créant des motifs nanométriques sur le support de stockage. La structure des inscriptions ressemble à celle d’un QR code, mais bien entendu à une échelle beaucoup plus petite. Un dispositif à micromiroirs numériques ajuste les faisceaux laser pour une précision extrême. Les motifs sont produits en formant de petits trous sur la surface de la couche en céramique. Le schéma gravé représente les données en format binaire.

Après l’inscription, le support de données est vérifié par une caméra microscopique pendant son retour à la position initiale, assurant la précision de l’écriture. Une fois les données vérifiées, le support est remis dans sa cartouche et est retourné à la bibliothèque robotisée pour le stockage.

Plusieurs avantages

Chaque cartouche, de la taille d’une paume, est composée d’une base en feuille de verre surmontée de nanocouches de céramique. Cette composition unique confère à la technologie une résilience exceptionnelle face à des conditions extrêmes. Le système est notamment capable de supporter des températures allant de -273 °C à 300 °C, ainsi que des changements brusques et importants de température. Cette résistance fait de la technologie de Cerabyte une candidate idéale pour une solution de stockage à long terme, avec une durée de vie estimée à plus de 5000 ans.

Outre sa durée de vie, ce produit se distingue par son impact écologique réduit. Il promet de diminuer de 99% les émissions de CO2 par rapport au stockage de données cloud classique, offrant ainsi une alternative plus écologique aux systèmes de stockage existants. Sur le plan économique, Cerabyte réduirait les coûts totaux des centres de données de 75%. À en croire sa durabilité, son faible coût et sa faible empreinte carbone, la technologie de Cerabyte s’annonce comme une vraie révolution dans le domaine du stockage de données.

En vidéo, la présentation du dispositif de stockage (YouTube/Cerabyte) :