Parmi les aspects les plus importants de la communication scientifique, il y a les graphiques, les illustrations et les infographies. Faire parler des données en les résumant en schémas ou en véritables oeuvres visuelles, c’est ce que fait Eleanor Lutz, dont le talent artistique ne manque pas de compléter son envie de partager la science au grand public.

Eleanor Lutz est doctorante en biologie à l’Université de Washington, et comme l’indique le slogan de son site Web Tabletop Whale, elle produit “des graphiques, des infographies et des animations sur tout ce qui concerne la science”.

Sa dernière oeuvre est une carte montrant toutes les orbites de plus de 18’000 astéroïdes du Système solaire. Elle comprend 10’000 astéroïdes de plus de 10 km de diamètre et environ 8000 objets de taille inconnue.

Parmi les différents travaux réalisés par Lutz, on y trouve notamment un recueil visuel de créatures rayonnantes, une carte de toutes les étoiles visibles depuis la Terre, ainsi qu’une carte topographique de Mercure au style plutôt original.

Mais c’est son projet le plus récent qui l’emporte chez les passionnés de science. En effet, Lutz travaille sur un Atlas de l’espace depuis maintenant un an et demi. Il s’agit d’une collection de dix visualisations comprenant des planètes, des lunes (satellites naturels) et des éléments de l’espace lointain.

Comme elle l’indique sur son site Web, Lutz a également créé une carte animée des saisons sur Terre, une carte de la géologie de Mars ainsi qu’une une autre carte de “tout ce qui fait plus de 10 km [de diamètre] dans le système solaire”. Cette dernière est vite devenue populaire sur Internet, et la voici :

Il faut savoir que toutes les données de l’Atlas of Space de Lutz sont publiques. Elle a notamment utilisé des sources telles que la NASA et l’US Geological Survey.

Une partie de sa motivation vient du fait que même si les données sont publiques et librement disponibles, elles sont brutes. Prendre ces données brutes et les transformer en une visualisation utile et parlante demande beaucoup de travail, surtout pour en arriver à ce genre d’oeuvres spectaculaires.

Dans un interview avec Wired, Lutz a déclaré : « J’aime beaucoup le fait que toutes ces données soient accessibles, mais il est très difficile de les visualiser. C’est une science vraiment géniale et je voulais que tout le monde puisse le voir de manière sensée ».

Lutz a partagé certains de ses travaux à paraître, y compris ce formidable GIF des saisons de la Terre.

En tant que scientifique, Lutz désire partager ses données ainsi que les méthodes qu’elle a utilisées pour créer son travail. Dans ce but, elle prévoit de publier les codes source de chacune de ses oeuvres, accompagnés de tutoriels pour les créer soi-même.

Sans faire appel à la science, il est difficile de comprendre notre monde, la nature et ses lois. Mais la science est entièrement axée sur les données, qui sont nombreuses et parfois difficiles à interpréter. Cela peut être fastidieux et long à comprendre, et c’est là que le travail de Lutz facilite grandement les choses. « Il existe une barrière de connaissances pour accéder à certains des aspects intéressantes et impressionnants de la science. Il y a tellement de faits et d’équations, et je veux que cela soit accessible à toutes et tous » déclare Lutz.