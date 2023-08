Chandrayaan-3 : des températures surprenantes mesurées près du pôle sud lunaire

Après avoir marqué l’histoire en atterrissant avec succès près du pôle Sud de la Lune, Chandrayaan-3 avance à grands pas dans sa mission d’exploration, en effectuant les premiers relevés thermiques du sol local. Les ingénieurs ont été surpris de découvrir une température de 60 °C entre 1 et 2 centimètres au-dessus de la surface, soit 30 °C de plus que les prévisions initiales. Ces données soulignent à quel point nous sommes loin d’avoir une compréhension complète des conditions régnant dans cette zone de notre satellite naturel.

Le samedi 26 août dernier, l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO) a publié la première vidéo capturée par Pragyan, le rover de la sonde spatiale Chandrayaan-3. Les caméras intégrées au véhicule ont offert un aperçu du paysage lunaire autour du point d’alunissage de la mission, baptisé Shiv Shakti Point. Le jour suivant, l’agence a annoncé sur X (anciennement Twitter) le début du déploiement des charges utiles du module de propulsion, du rover et du Vikram, l’atterrisseur de la mission.

La gamme d’instruments du rover comprend un spectroscope à claquage induit par laser et un spectromètre à rayon X et à particules alpha. Ils permettront de mener différentes expériences telles que l’analyse de la composition chimique du sol lunaire. Un autre type de spectromètre a été embarqué à bord du module de propulsion.

L’atterrisseur quant à lui contient un radioanalyseur de l’ionosphère et de l’atmosphère, un détecteur sismique, un réseau de réflecteurs et un détecteur thermique. Ce dernier, appelé Chandra’s Surface Thermo physical Experiment (ChaSTE), est composé d’une sonde ainsi qu’une dizaine de capteurs thermiques. Comme son nom l’indique, il a pour objectif d’effectuer des relevés thermiques de sol lunaire à différentes profondeurs. Ces données sont collectées dans le but d’améliorer la compréhension des conditions de l’environnement de cette région lunaire.

Des variations déconcertantes

Étant donné son absence d’atmosphère, la Lune présente des différences de température extrêmes. Pendant la journée, la température peut grimper jusqu’à 123 °C tandis que la nuit, elle peut descendre jusqu’à -248 °C. Concernant le pôle Sud, les connaissances sur les conditions qui y règnent se basaient jusqu’à présent uniquement sur des théories et des simulations. En effet, le pôle sud lunaire présente un relief particulièrement accidenté, ponctué de hautes montagnes et de profonds cratères. Au niveau de ces derniers, constamment plongés dans l’obscurité, de la glace d’eau peut se former, ce qui a amené les scientifiques à estimer que la température du sol peut osciller entre 20 °C et 30 °C.

Cependant, les températures transmises par ChaSTE sont étonnamment élevées — de quoi déconcerter les ingénieurs de l’ISRO. D’après le graphique qu’ils ont publié, les températures oscillent entre -10 °C et 60 °C, selon la profondeur. Entre 1 et 2 centimètres au-dessus de la surface notamment, la température est d’environ 60 °C. Elle chute brutalement, de 10 °C, à la surface. En s’enfonçant à seulement 8 centimètres de profondeur, la température est de -10 °C, soit une variation de plus d’une cinquantaine de degrés par rapport à la surface ! En comparaison, sur Terre, les variations de température du sol sont minimes, même en s’enfonçant à quelques centimètres sous la surface.

Révélant des conditions environnementales uniques, il s’agit du premier profil thermique de ce type relevé près du pôle Sud de la Lune. Actuellement, les scientifiques effectuent une analyse plus approfondie de ces variations thermiques afin d’en déterminer l’origine et les implications potentielles.

Pendant ce temps, Pragayan explorera les cratères environnants afin de potentiellement découvrir et analyser les fameux réservoirs de glace d’eau. Aux dernières nouvelles, le rover a repéré un cratère particulièrement abrupt d’environ 4 mètres de diamètre. Pour l’heure, il a cependant reçu l’ordre d’explorer un autre chemin moins accidenté.