Des chercheurs présentent une solution audacieuse au changement climatique, à la perte de biodiversité et à l’injustice sociale

Face à l’urgence, une équipe internationale de chercheurs propose une solution audacieuse pour contrer les effets néfastes du changement climatique, la perte de biodiversité et l’injustice sociale. L’approche est fondée sur un ensemble de données s’étendant sur 500 ans.

Alors que le changement climatique continue de poser des défis sans précédent à l’échelle mondiale, une équipe internationale de chercheurs, portée par l’Université d’État de l’Oregon, propose une approche innovante pour atténuer ses impacts négatifs.

Cette stratégie, détaillée dans une publication récente de la revue Environmental Research Letters, vise à aborder de manière intégrée les problématiques du changement climatique, de la perte de biodiversité et de l’injustice sociale, en s’appuyant sur un ensemble de données historiques étendues sur 500 ans. Cette initiative vise à remodeler les politiques climatiques actuelles, en mettant l’accent sur des solutions équitables et efficaces pour un avenir durable.

Le T-Shirt qui respire :

Arborez un message climatique percutant 🌍



Une nouvelle trajectoire pour l’humanité

L’approche, proposée principalement par William Ripple et Christopher Wolf de l’Université d’État de l’Oregon, repose sur le concept « d’incrementalité radicale ». Cette méthode vise à induire des transformations profondes dans la gestion du changement climatique, par le biais de petites étapes progressives et réalisables. Contrairement aux modèles climatiques traditionnels, qui tendent à perpétuer les pratiques existantes, leur stratégie offre une alternative novatrice, axée sur la réparation et la restauration des systèmes écologiques et sociaux.

Leur proposition se distingue par son insistance sur l’équité sociale et économique ainsi que sur la durabilité environnementale. Elle reconnaît l’interconnexion entre les enjeux climatiques et les inégalités sociales et cherche à les adresser de manière conjointe. Cette vision holistique est soutenue par une analyse détaillée des tendances historiques, mettant en lumière les conséquences de la surconsommation des ressources depuis le milieu du 19e siècle.

Leur étude met en évidence comment l’explosion démographique, l’augmentation du PIB mondial et la dépendance accrue aux énergies fossiles ont conduit à une augmentation dramatique des émissions de gaz à effet de serre.

Ces facteurs ont non seulement accéléré le changement climatique, mais ont également entraîné des modifications substantielles de l’utilisation des terres, contribuant à une perte significative de biodiversité. En somme, leur travail souligne l’urgence d’une réorientation des politiques climatiques, en faveur d’une approche plus intégrée et respectueuse de l’environnement et de la société.

Repenser les modèles climatiques

Les scientifiques remettent en question les « chemins socio-économiques partagés » (SSP) actuellement utilisés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Les SSP, dans leur forme actuelle, partent du principe que la croissance économique se poursuivra indéfiniment, une hypothèse qui, selon les chercheurs, ne tient pas compte des limites écologiques de notre planète. Leur critique se concentre sur le fait que ces modèles ne prennent pas suffisamment en compte les impacts environnementaux de cette croissance continue, ni les inégalités sociales qu’elle peut engendrer.

À l’inverse, le scénario proposé par ces scientifiques met l’accent sur la réduction de la consommation des ressources primaires, visant à maintenir les pressions environnementales dans les limites supportables par la Terre. Cette approche implique une stabilisation, voire une réduction, du PIB par habitant, suggérant qu’une prospérité durable peut être atteinte sans croissance économique incessante.

Dans leur proposition, les chercheurs envisagent un avenir où l’équité et la résilience sont au cœur des politiques environnementales et sociales. Ils prônent une société qui valorise la préservation de la nature et le bien-être social, tout en promouvant l’égalité. Cette vision se distingue nettement des SSP actuels notamment par le fait qu’elle ne repose pas sur les technologies de capture et de stockage du carbone, souvent présentées comme une solution miracle au changement climatique.

Au lieu de cela, leur scénario encourage une transition rapide et décisive vers les énergies renouvelables, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles. Entre autres, en remettant en question le paradigme de la croissance économique perpétuelle, cette approche propose un modèle de développement plus harmonieux avec les capacités écologiques de notre planète, tout en cherchant à réduire les inégalités et à améliorer la qualité de vie pour tous.

Vers un avenir plus durable et plus équitable

Les chercheurs soulignent l’importance d’une transformation sociétale globale pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Cette transformation dépasse la simple réduction des émissions de gaz à effet de serre et nécessite une refonte des systèmes économiques et sociaux. Ils insistent sur l’importance de repenser nos modes de consommation et de production d’énergie. Cette approche vise également à atténuer la perte de biodiversité et à combattre l’injustice socio-économique, en reconnaissant que ces défis sont interconnectés et nécessitent des solutions intégrées.

Ripple explique dans un communiqué : « la variable de partage des revenus remonte à 1820 et montre comment les 10 % les plus riches ont systématiquement reçu au moins 50 % de tous les revenus, illustrant les inégalités économiques mondiales sur le long terme ».

Il conclut : « La voie réparatrice représenterait un monde plus équitable et plus résilient, mettant l’accent sur la préservation de la nature comme solution naturelle au climat ; bien-être sociétal et qualité de vie ; l’égalité et des niveaux élevés d’éducation, ce qui se traduit aussi par de faibles taux de fécondité et des niveaux de vie plus élevés ; et une transition rapide vers les énergies renouvelables ».

En octobre 2023, une autre équipe dirigée par Ripple et Wolf, a révélé dans un article de BioScience que l’état de santé de la Terre s’est aggravé à un niveau jamais observé auparavant, mettant en danger l’existence même de la vie.

Source : Environmental Research Letters