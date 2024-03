Des ingénieurs ont créé un drone qui identifie et pourchasse les gens

Deux ingénieurs ont développé un drone capable d’identifier et de suivre des individus de manière autonome. Si ce dispositif est censé être un simple équipement de jeu interactif, ses concepteurs ont vite pris conscience de son potentiel : au-delà de son usage ludique, le drone pourrait être détourné en une redoutable arme offensive.

Quelques heures ont suffi à Luis Wenus et Robert Lukoszko pour concevoir ce drone dans le cadre d’un jeu. L’équipement est capable de cibler une personne spécifique et de la poursuivre, d’après une démonstration publiée sur les réseaux sociaux. Pour parvenir à un tel résultat, le drone est alimenté par l’IA. Il utilise concrètement un modèle de détection d’objets ainsi qu’un système de reconnaissance faciale ayant une portée de 10 mètres. Cette combinaison technologique permet à l’appareil d’identifier les personnes et de se diriger vers elles à grande vitesse.

Les deux ingénieurs affirment avoir voulu simplement « s’amuser » en concevant l’engin. Par ailleurs, Wenus, dans une publication sur X, affirme qu’un tel système n’est pas difficile à développer. « C’est honnêtement super facile à coder », écrit-il sur son compte. Pourtant, dans un contexte où les technologies de drones et les systèmes autonomes sont de plus en plus intégrés aux stratégies militaires modernes, ce drone alimenté par l’IA peut facilement être utilisé de façon malveillante.

