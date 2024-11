La Chine dévoile les détails de sa mission lunaire habitée prévue pour 2030

La China Manned Space Agency (CMSA) a récemment dévoilé une vidéo promotionnelle montrant les activités prévues pour la mission lunaire habitée que le pays prévoit d’effectuer d’ici 2030. D’après la vidéo, les travaux se concentrent actuellement sur les tests de technologies critiques pour la mission in situ et le voyage aller-retour entre la Terre et la Lune. Ces avancées illustrent la volonté de la Chine de consolider sa place dans l’exploration spatiale.

Au cours des dernières années, l’Administration spatiale chinoise a effectué une série de missions lunaires toujours plus complexes, reflétant l’envergure des ambitions spatiales de la Chine. Le pays a marqué l’histoire de l’exploration spatiale en devenant le premier pays (et pour le moment le seul) à avoir atterri sur la face cachée de la Lune, avec la mission Chang’e 4. Les premiers échantillons collectés sur place ont été ramenés sur Terre au début de cette année.

La Chine ambitionne également de devenir le deuxième pays à envoyer des astronautes sur la Lune et prévoit sa première mission lunaire habitée d’ici 2030. Cette mission s’inscrit dans le cadre d’un programme spatial lunaire plus large, incluant notamment l’établissement d’une station de recherche internationale basée au pôle Sud de la Lune d’ici 2040.

Dans cette vision, la CMSA a dévoilé le mois dernier le prototype des combinaisons spatiales destinées aux sorties extravéhiculaires des astronautes sur la Lune. Elles sont composées de matériaux innovants offrant à la fois une grande flexibilité et une résistance aux températures extrêmes et à la poussière lunaire. Elles disposeront également de diverses technologies intégrées telles qu’une caméra à longue et courte portée, une console de contrôle, etc.

La CMSA a récemment révélé les détails logistiques et matériels de la future mission habitée, à l’occasion du Human Space Symposium, le 21 novembre dernier. « La mission d’atterrissage lunaire habité de la Chine se concentrera sur la maîtrise de technologies critiques telles que les voyages aller-retour Terre-Lune habités, les séjours de courte durée sur la surface lunaire et l’exploration collaborative homme-robot », a écrit l’agence dans un communiqué.

Deux modules lancés séparément

La vidéo de la CMSA indique que la mission fera l’objet de deux lancements de fusée Longue Marche-10. Les fusées transporteront séparément le module spatial habité Mengzhou et le module d’alunissage Lanyue. Une fois en orbite lunaire, les deux modules s’amarreront entre eux et les deux astronautes prévus pour la mission se déplaceront dans l’atterrisseur. Ce dernier descendra ensuite à la surface de la Lune une fois le transfert de l’équipage effectué.

Les équipes de la CMSA effectuent actuellement la mise au point et les tests au sol des prototypes de la fusée Longue Marche-10. Le déroulement des premiers tests de lancement et de séparation des deux modules a été révélé au symposium, ainsi que le déploiement du parachute pour le largage d’un simulateur pour Lanyue. Les tests de tir du système d’alimentation à trois moteurs du premier étage de la fusée et la simulation de vol à haute altitude du moteur hybride à hydrogène-oxygène ont aussi été effectués.

La vidéo indique en outre que l’aire de lancement de Wenchang, sur l’île de Hainan, sera réhabilitée pour pouvoir accueillir les fusées Longue Marche-10 et le futur lanceur super lourd Longue Marche-9, dont la taille serait comparable à celle de la fusée Starship de SpaceX.

Des expériences scientifiques de grande ampleur au programme

Dans l’ensemble, la mission comprendra une série de tâches, dont l’atterrissage, le déplacement sur le sol lunaire, l’échantillonnage, les analyses scientifiques et le retour sur Terre. « En utilisant des tests de vol avec équipage et des missions lunaires habitées, la Chine prévoit de mener des expériences scientifiques spatiales à grande échelle ciblant trois domaines clés, notamment la science lunaire, la science basée sur la Lune et l’exploration et l’utilisation des ressources », expliquent les responsables. Les astronautes se déplaceront pendant 3 jours sur un itinéraire prédéterminé et à bord d’un rover lunaire spécialement conçu.

Un groupe de 10 astronautes sera engagé pour un programme d’entraînement dans le cadre de la mission. Ils devront acquérir des compétences en matière de manœuvre d’engins spatiaux en vue de la complexité de celle prévue en orbite lunaire, ainsi qu’en matière de conduite de rover. Ils seront également formés à la maîtrise de techniques d’identification de corps célestes et d’analyse géologique. Ils seront en outre entraînés à l’exposition aux conditions spatiales, tels que l’apesanteur et la gravité lunaire.

Parallèlement, les États-Unis travaillent également sur le retour de leurs astronautes à la surface de la Lune, pour la première fois depuis la fin du programme Apollo. La prochaine mission lunaire avec équipage Artemis 3 devrait être lancée vers la fin de l’année 2026, si tout se déroule comme prévu.

Vidéo illustrant l’alunissage de l’équipage chinois prévu pour 2030 (© CMSA) :