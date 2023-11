Ces 8 traits de personnalité augmentent la longévité, suggère une étude sur les centenaires

Une étude récente suggère que des traits de personnalité spécifiques (8 au total), tels que la vitalité, l’engagement, la sociabilité et la résilience, jouent un rôle crucial dans l’atteinte d’un âge avancé. Ces résultats proposent une vision différée de la longévité et soulignent l’importance de la psychologie dans la santé et le bien-être. L’étude suggère également des stratégies pour renforcer ces traits, offrant ainsi des pistes pour améliorer la qualité de vie à long terme.

La longévité humaine, un phénomène complexe et multidimensionnel, suscite un intérêt croissant dans la recherche scientifique. Les avancées médicales et les améliorations des conditions de vie ont considérablement augmenté l’espérance de vie. La longévité, traditionnellement associée à des facteurs génétiques et environnementaux, se trouve aujourd’hui au cœur d’une nouvelle dimension d’étude : l’impact des traits de personnalité.

Cette approche met en lumière la manière dont des attributs tels que la résilience, la sociabilité ou l’engagement personnel pourraient jouer un rôle déterminant dans l’atteinte d’un âge avancé. Les stratégies visant à instaurer un « vieillissement en bonne santé » pourraient directement en bénéficier. L’étude, menée par Lola Merino de l’Université Complutense de Madrid et ses collègues, est disponible dans la revue Journal of Happiness Studies.

Vitalité et engagement

Pour mener à bien cette enquête, l’équipe a interrogé 16 femmes et trois hommes âgés de 100 à 107 ans à travers l’Espagne. La vitalité, caractérisée par une énergie et une participation active dans diverses activités, est un trait saillant chez les centenaires. Parmi les participants, une femme de 100 ans a continué à coudre jusqu’à 98 ans et s’adonne maintenant aux mots croisés et au sudoku. Cette capacité à rester actif, tant physiquement que mentalement, est un facteur clé de leur longévité.

En parallèle, l’engagement envers des causes personnelles, la famille ou le travail joue un rôle tout aussi important. Une femme de 107 ans a souligné son rôle essentiel dans le soutien de sa famille, illustrant comment l’engagement peut fournir un sens et un but à la vie. Une autre femme, âgée de 101 ans, a montré une résilience exceptionnelle en se remettant rapidement d’une fracture de la hanche (surtout psychologiquement parlant). Ces exemples montrent comment la vitalité et l’engagement, envers soi-même et envers les autres, contribuent à une vie longue et épanouissante.

Sociabilité et motivation intellectuelle

La sociabilité, un autre trait commun, se manifeste par des liens chaleureux avec la famille et un goût prononcé pour les interactions sociales. Cette tendance à tisser des liens forts et significatifs avec les autres est un élément clé de leur bien-être. Les centenaires, souvent décrits comme des personnes aimant la compagnie, tirent une grande satisfaction de leurs échanges avec les membres de leurs familles, amis et communauté.

Parallèlement, l’intellect (ou motivation intellectuelle), manifesté par une curiosité constante et un désir d’apprendre, est également un trait saillant chez ces individus. Un des participants, un homme de 100 ans, a exprimé son amour pour la lecture, une passion qu’il a maintenue même lorsqu’il s’occupait du bétail. Cette soif de connaissance et d’engagement intellectuel semble être un moteur important, gardant toute personne mentalement active et engagée, ce qui est essentiel pour maintenir une bonne santé cognitive à un âge avancé.

Attitude mentale et résilience

La positivité se manifeste par une profonde gratitude et une capacité à apprécier la vie, même dans ses moments les plus difficiles. Cette approche optimiste de l’existence n’est pas une simple disposition d’esprit, mais une force motrice qui permet de traverser les épreuves avec une attitude constructive. Les centenaires, souvent confrontés à des défis personnels majeurs, ont tendance à voir ces obstacles non pas comme des fins en soi, mais comme des étapes de leur parcours de vie.

Cette capacité à rester positif, à trouver de la joie et de la reconnaissance dans les petites choses du quotidien, semble jouer un rôle essentiel dans leur bien-être et leur longévité. Elle est également liée à la résilience, soit la capacité à surmonter les adversités et à en ressortir plus fort. Un exemple poignant est celui d’un homme de 101 ans qui a partagé son expérience de surmonter le deuil de sa femme, en adoptant une perspective de vie résolument positive.

D’autre part, le sentiment de contrôle sur sa propre vie est un facteur clé chez les personnes ayant atteint un âge avancé. Ce trait se traduit par une confiance en ses propres décisions et une autonomie dans la gestion de sa vie. Une centenaire a illustré ce point en insistant sur l’importance de suivre son propre jugement, même face à l’opposition d’autrui. Cette autonomie décisionnelle peut être un moteur puissant, favorisant une vie active et engagée.

De même, l’intelligence, souvent évidente chez les centenaires à travers une bonne mémoire et une participation active dans des conversations stimulantes, contribue à leur capacité à rester connectés et pertinents dans leur environnement.

Implications et perspectives

Les participants étaient tous en bonne santé au moment des interviews, ce qui pourrait expliquer la présence de traits comme la vitalité et la positivité. Il est crucial de maintenir des relations solides et une attitude proactive afin de prévenir la dépression, liée à un système immunitaire affaibli et même à la démence selon certaines études.

Pour celles et ceux qui ne disposent pas naturellement de ces traits bénéfiques, il est possible de les développer activement. Merino conseille par exemple de cultiver la gratitude en reconnaissant les éléments positifs de sa vie. Elle recommande également d’organiser son quotidien et d’établir des routines pour mieux gérer les sollicitations quotidiennes, évitant ainsi de se sentir dépassé et favorisant un état d’esprit plus serein et positif.

Source : Journal of Happiness Studies