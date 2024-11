Coca-Cola et IA : quand la magie de Noël de son spot publicitaire se dissout dans un fiasco numérique

Les fêtes de Noël, souvent synonymes de joie, d’amour et de nostalgie, sont généralement sublimées par des publicités soigneusement conçues pour captiver le public. Cependant, la récente campagne de Coca-Cola, entièrement générée par l’intelligence artificielle, s’est démarquée en peinant à susciter ces émotions, provoquant au contraire une vague de déception parmi les spectateurs.

Le spot publicitaire « Holidays are coming » de Coca-Cola, lancé pour la première fois en 1995, est devenu un emblème des célébrations de fin d’année. Avec ses camions rouges illuminés parcourant des paysages enneigés, il a su véhiculer un sentiment de bonheur et de communauté. Depuis sa création, cette publicité est diffusée chaque année, devenant pour beaucoup le signal du début de la période festive.

Néanmoins, cette année, la décision de The Coca-Cola Company de revisiter ce classique en le remplaçant par une version conçue par IA s’est révélée désastreuse. Malgré la préservation des éléments emblématiques, la magie qui caractérisait traditionnellement cette publicité semble s’être dissipée, selon de nombreux téléspectateurs.

La marque a diffusé une série de trois vidéos, mais l’une d’elles, mettant en scène des personnages humains, a particulièrement attiré les critiques. Un utilisateur de la plateforme X n’a pas hésité à exprimer son indignation : « C’est un moyen pour des dirigeants déjà très riches d’ajouter quelques millions à leurs primes annuelles, en supprimant complètement les équipes créatives, et en produisant une animation insipide via une machine ».

This is always what it was going to be used for btw. It’s not some great equalizer. It’s a way for already massively wealthy execs to add a few more mil to their annual bonuses by cutting creative teams entirely & having a machine vomit up the most boring slop imaginable instead https://t.co/Pf6CG6qnGs

— stoobs (@thejstoobs) November 15, 2024