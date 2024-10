Un complément alimentaire pour réduire la taille des corps flottants ?

L’apparition de corps flottants (de petites structures filamenteuses) dans le champ de vision peut être très gênante et parfois inquiétante. Lorsqu’ils se déplacent dans le vitré, la substance gélatineuse qui emplit l’œil, ils projettent des ombres sur la rétine. Ce sont ces ombres que l’on perçoit dans le champ de vision, surtout sur fond clair. Bien que les corps flottants soient généralement inoffensifs et ne causent aucun dommage direct à l’œil, ils peuvent parfois indiquer un problème sous-jacent, tel qu’un décollement partiel de la rétine. La vitrectomie et la vitréolyse peuvent être proposées pour traiter les corps flottants, mais ces interventions coûteuses (et invasive pour la première) ne sont suggérées qu’en cas de gêne très prononcée. Cependant, un complément alimentaire développé récemment par un laboratoire de recherche promet, dans environ 60-70 % des cas, de réduire leur taille et ainsi la gêne occasionnée.

Les corps flottants, ou muscae volitantes (mouches volantes en latin), se manifestent sous forme de points noirs semi-transparents, de taches, de lignes ondulées, d’anneaux ou d’amas faisant penser à des toiles d’araignée. Ils résultent de l’opacification de « l’humeur vitrée », ou corps vitré, la substance gélatineuse qui se trouve entre le cristallin et la rétine, remplissant l’espace vide de l’oeil. Cette substance transparente, composée d’hyaluronane et de collagène, se dégrade généralement avec l’âge.

En vieillissant, le vitré perd sa texture gélatineuse, s’affaisse et peut même se détacher de l’intérieur de l’œil. Les résidus gélatineux issus de ce processus forment alors des corps flottants. Ces derniers peuvent également être causés par un décollement de la rétine — provoqué par exemple par une myopie (l’œil s’allongeant dans ce cas au-delà de sa forme idéale), un traumatisme oculaire ou une opération (notamment pour le traitement de la cataracte).

Traiter les corps flottants avec des compléments alimentaires ?

Une étude pionnière réalisée en 2021 et financée par le Waterford Institute of Technology (WIT), montre que la prise de compléments formulés avec des micronutriments ciblés peut réduire l’inconfort visuel lié à la dégénérescence vitrée. 61 patients présentant des corps flottants symptomatiques ont participé à l’étude, répartis en deux groupes.

La première cohorte, le groupe actif, a reçu pendant six mois une capsule de micronutriments (composée de 125 mg de l-lysine, 40 mg de vitamine C, 26,3 mg d’extrait de Vitis vinifera, 5 mg de zinc et 100 mg de Citrus aurantium). Le second groupe a reçu une capsule de cellulose microcristalline (en guise de placebo).

Les résultats, publiés dans la revue National Library of Medicine, révèlent une diminution significative de l’inconfort visuel dû aux corps flottants chez les patients du groupe actif, tandis qu’aucun changement notable n’a été constaté chez le groupe placebo.

En s’appuyant sur cette étude, le laboratoire Theia Bio a mis au point un complément alimentaire, le « Clearer », destiné à réduire les corps flottants tout en améliorant la santé du vitré. Présenté notamment en 2023 dans un article élogieux du journal britannique The Mirror, la Dr Sarah Brewer y décrit le Clearer comme « une solution naturelle, mais efficace pour traiter les corps flottants ». Le laboratoire affirme : « Clearer contient un mélange d’antioxydants et de micronutriments antiglycation dont l’efficacité a été prouvée scientifiquement pour réduire la taille des corps flottants oculaires et l’inconfort visuel chez environ 70 % des sujets testés sur une période de six mois ».

Néanmoins, l’efficacité de ce complément a été remise en question. Bien que le laboratoire ait avancé que le Clearer réduit la taille des corps flottants, les résultats ont été obtenus sur un échantillon restreint de 26 personnes. Charlotte Codina, maître de conférences en orthoptie à l’Université de Sheffield, a également souligné que les mesures d’opacité étaient rapportées en deux dimensions, ce qui pourrait altérer les résultats. En effet, plus les corps flottants sont proches de l’avant de l’œil, plus ils semblent gros, ce qui fausse les résultats.

Kawa Wong, fondateur de Theia Bio, a quant à lui précisé que le complément Clearer ne promet pas de guérir les corps flottants, mais offre un soutien nutritionnel aux personnes affectées par ces désagréments oculaires. Une affirmation soutenue par le Dr Brewer, qui déclare : « Bien que le régime alimentaire doive toujours primer, il est difficile d’obtenir tous les micronutriments nécessaires uniquement par l’alimentation ». Elle ajoute : « Pour s’assurer d’obtenir tout ce dont vous avez besoin pour des yeux en bonne santé, envisagez de prendre un complément comme le Clearer de Theia Bio ».

En 2022, des chercheurs thaïlandais de l’Université de Tajen, dirigés par le Dr Jui-Wen Ma, ont également mené une étude visant à analyser les effets pharmacologiques de suppléments d’enzymes de fruits mélangés (EFM) pour traiter l’opacité du vitré. Leur étude a porté sur 224 participants atteints d’opacités vitreuses symptomatiques monoculaires. Les participants ont été répartis en quatre groupes : le premier a reçu une dose de vitamine C par voie orale en guise de placebo, tandis que les trois autres ont reçu soit une capsule à faible dose d’EFM, soit deux capsules à dose moyenne, soit trois capsules à dose élevée.

Les résultats de cette étude, publiés dans le Journal of Clinical Medicine, ont montré que 55 % des opacités vitreuses symptomatiques ont disparu après une prise à faible dose d’EFM sur trois mois. 62,5 % ont été traités après une prise de deux capsules à dose moyenne pendant 90 jours, et 70 % pour le groupe à trois doses. Bien que prometteuse, cette étude n’a pas précisé la méthode de mesure du nombre et de la taille des corps flottants, limitant ainsi son interprétation.

Quoi qu’il en soit, une bonne hydratation associée à un régime alimentaire riche en caroténoïdes et en oméga-3 peut contribuer à maintenir la santé du vitré et à réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à l’âge. « Certains nutriments clés, comme la vitamine C, la lutéine et les acides gras oméga-3, peuvent aider à prévenir les problèmes de vision et à réduire le risque de dégénérescence maculaire », conclut le Dr Brewer.

Source : National Library of Medicine