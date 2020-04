672 Partages











À l’heure actuelle, « garder une distance d’au moins 1 à 2 mètres des autres » (selon le Pays) est devenue LA règle à respecter pour tenter de désengorger le système sanitaire et également afin de rester soi-même en bonne santé durant cette pandémie. Cette directive a largement été acceptée à travers le monde comme un moyen facile de limiter autant que possible la propagation du coronavirus. Cependant, cette règle se base sur des données datant de 1930, et deux mètres sont loin d’être suffisants selon une professeure du MIT…

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la plupart des responsables gouvernementaux et scientifiques ont souligné à plusieurs reprises l’importance de maintenir une distance d’au moins 2 mètres entre chaque individu. Et bien que nous éloigner physiquement des autres est un élément absolument crucial afin de ralentir la propagation du virus, « 2 mètres ne sont vraiment pas suffisants », a expliqué Lydia Bourouiba, chercheuse en épidémiologie au MIT. En réalité, la science sur laquelle se base cette directive date de 1930, soit d’il y a 90 ans.

Il va sans dire que notre compréhension de la transmission des maladies a beaucoup progressé depuis, mais malgré cela, les directives de santé publique mondiales ont un retard terrifiant. « Il est surprenant que la compréhension actuelle des voies de transmission d’hôte à hôte dans les maladies infectieuses respiratoires repose sur un modèle de transmission de la maladie développé dans les années 1930 qui, selon les normes modernes, est trop simplifié », explique Bourouiba.

Il y a deux problèmes principaux que la recherche de Bourouiba, qui étudie la dynamique des fluides des personnes qui toussent et éternuent, a mis au jour quant aux directives actuelles.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 🎁🏡 60% de rabais pour vous occuper durant ce confinement ! Code : restonscheznous 🏡🎁

🚨 L'offre expire le 30 avril ! 🚨 Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? ➡️ JE M'ABONNE GRATUITEMENT ! ⬅️ 🎁🏡 On pense à vous occuper durant ce confinement, avec un mois d'abo offert ! Code : restezchezvous 🏡🎁

🚨 L'offre expire le 30 avril ! 🚨

Les gens peuvent expulser le virus en respirant normalement : ils n’ont pas besoin d’éternuer ou de tousser pour propager la pandémie. Le virus peut se propager à travers les “nuages de particules” que les gens expulsent lorsqu’ils toussent ou éternuent.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

De ce fait, le virus peut être transmis très facilement, et non seulement à travers les gouttelettes visibles que la règle des 2 mètres cherche à éviter. À noter que ces nuages de gaz peuvent propulser un virus jusqu’à plus de 8 mètres dans des conditions optimales.

Sur le même thème : Une explication à la forte contagiosité du Covid-19

Gardez vos (plus grandes) distances !

Restez à la maison : sauf si vous devez encore aller travailler (et que vous ne pouvez pas travailler à domicile), que vous devez aller faire les courses, à la pharmacie ou chez le médecin. Le respect de cette règle simple est crucial pour freiner la pandémie.

Lorsque vous devez sortir de chez vous : gardez le plus de distance possible entre vous et les autres personnes que vous croiserez sur votre chemin. « Dans la mesure du possible, s’il s’agit d’un espace confiné, il serait sage de maintenir de plus grandes distances », a déclaré Bourouiba au Globe.