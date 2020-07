Une nouvelle étude met en lumière le fait que les individus qui regardent beaucoup de films d’horreur et du genre post-apocalyptique, ainsi que les personnes qui ont une curiosité morbide, semblent être plus résistants psychologiquement et moins affectés négativement vis-à-vis de la pandémie actuelle de COVID-19, qui fait rage dans le monde entier. « Les consommateurs de films d’horreur avaient tendance à montrer moins de détresse psychologique », a expliqué Coltan Scrivner, de l’Université de Chicago.

La recherche a été motivée par une question de Penny Sarchet, rédactrice en chef du magazine New Scientist. Dans une conversation Twitter avec le chercheur spécialisé dans le domaine de l’horreur, Mathias Clasen, de l’Université d’Aarhus, au Danemark, Sarchet s’est demandé : « Les gens qui aiment les films apocalyptiques/d’horreur (que j’ai toujours détesté !) seraient-ils plus résistants au traumatisme de cette pandémie ? ».

Mathias, I've been wondering if people who like apocalyptic/horror movies (which I've always hated!) will be more resilient to the trauma of this pandemic. Will you be looking into this?

— Penny Sarchet (@PennySarchet) April 4, 2020