COVID : le vaccin Pfizer montre une efficacité de 91% pendant au moins six mois

Alors que cela fait plusieurs semaines que le vaccin Pfizer est administré aux populations du monde entier, les premières données sur l’efficacité à moyen terme du vaccin issues des essais cliniques commencent à affluer. Les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ont ainsi publié un rapport d’analyse révélant que le vaccin montrait une efficacité de 91% contre les formes symptomatiques de la COVID six mois après la seconde injection. Ces résultats encourageants, cohérents avec les prévisions initiales, indiquent que l’immunité générée par le vaccin se maintient bien pendant plusieurs mois.

Le vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech protège contre la COVID symptomatique jusqu’à six mois, révèle une analyse mise à jour des données d’essais cliniques. Dans un communiqué publié jeudi, les sociétés ont rapporté une efficacité de 91.3% contre tout symptôme de la maladie chez les participants évalués jusqu’à six mois après leur deuxième injection. Le niveau de protection n’est que légèrement inférieur aux 95% atteints peu après la vaccination.

Ces résultats sont les premiers à démontrer que le vaccin reste efficace pendant de nombreux mois, une annonce que les médecins et les scientifiques espéraient fortement, car cela suggère que les personnes vaccinées maintenant devraient être suffisemment protégées au moins jusqu’à l’automne, lorsque les rappels pourraient être prêts.

Une efficacité de 91.3% six mois après la seconde injection

L’analyse des participants à l’essai de phase 3, qui a recruté 46 307 personnes, a identifié 927 cas symptomatiques de COVID-19. Parmi ceux-ci, 850 étaient dans le groupe placebo de l’essai et 77 dans le groupe vaccin. Il y avait 32 cas de COVID sévère, tel que défini par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis, dans le groupe placebo, et aucun dans le groupe vacciné. Plus de 12 000 personnes vaccinées dans le cadre de l’essai ont été suivies pendant au moins six mois après leur deuxième dose.

Plus frappants encore sont les résultats du volet sud-africain de l’essai, où neuf cas de COVID ont été observés parmi 800 participants. Tous les cas étaient dans le groupe placebo, et six ont été confirmés comme étant la nouvelle « variante préoccupante », B.1.351, qui a inquiété les scientifiques en raison de sa capacité à échapper partiellement aux anticorps produits en réponse à des vaccins ou à une infection antérieure.

Le nombre de cas dans le groupe sud-africain de l’essai étant trop bas, il faut plus de preuves pour confirmer la protection du vaccin contre la nouvelle variante, mais les chercheurs trouvent quand-même le résultat très encourageant. « Je considère cela comme une indication vraiment positive. Des études comme celle-ci confirment notre sentiment que le vaccin donne une telle marge de protection que même avec une certaine perte d’immunité, vous êtes toujours en sécurité », affirme Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres.

Une réponse immunitaire efficace chez les personnes âgées

Les résultats sont parvenus alors que des scientifiques britanniques ont signalé de fortes réponses immunitaires chez les personnes âgées qui avaient reçu deux injections du vaccin Pfizer. Des tests sanguins sur 100 personnes âgées de 80 à 96 ans ont révélé que 98% produisaient de fortes réponses anticorps après deux doses du vaccin administrées à trois semaines d’intervalle. Les niveaux d’anticorps ont plus que triplé après la deuxième injection.

L’étude, qui n’a pas encore été évaluée par les pairs, confirme que le vaccin Pfizer peut être très efficace contre la COVID, même chez les personnes âgées les plus vulnérables, qui ont tendance à générer des réponses immunitaires beaucoup plus faibles aux vaccins et aux infections naturelles. Pfizer a testé son vaccin avec un intervalle de trois semaines entre les injections, mais le Royaume-Uni laisse un écart de trois mois, ce qui signifie qu’il n’est pas certain que le même niveau de protection soit atteint.

Paul Moss, professeur d’hématologie à l’Université de Birmingham, qui a dirigé l’étude avec Helen Parry, déclare que l’équipe est surprise et très heureuse de voir des résultats qui correspondent à « l’excellente protection clinique » que le vaccin Pfizer semble fournir. La première grande étude ouverte sur le vaccin Pfizer, en Israël, a révélé que deux injections ont évité 94% des cas symptomatiques dans tous les groupes d’âge.

Une bonne réponse des lymphocytes T

Les auteurs ont ensuite examiné une autre branche des défenses immunitaires générées par le vaccin, connue sous le nom de réponse des lymphocytes T. Les anticorps protègent contre l’infection en neutralisant le virus et en l’empêchant d’infecter les cellules, mais les cellules T détruisent les cellules humaines déjà infectées et peuvent également soutenir la production d’anticorps au fil du temps.

Après les deux injections du vaccin, les deux tiers des participants montraient des réponses de lymphocytes T détectables. « Nous savons qu’à mesure que les gens vieillissent, leurs réponses immunitaires cellulaires sont plus difficiles à obtenir. C’est donc quelque chose que nous devrons surveiller de très près », indique Moss.

Des résultats mitigés pour la variante P.1

Des travaux supplémentaires au laboratoire de Porton Down de la Public Health of England ont montré que le sérum sanguin prélevé sur les volontaires après deux injections de vaccin avait fortement neutralisé le coronavirus d’origine qui s’est propagé dans le monde l’année dernière. Mais il était en moyenne 14 fois moins efficace contre la variante P.1, vue pour la première fois au Brésil, et qui a maintenant atteint le Royaume-Uni et d’autres pays.

« La variante du Brésil réduit la réponse de neutralisation, mais à ce stade précoce après le vaccin où nous constatons des niveaux d’anticorps si élevés, nous sommes toujours tranquillement convaincus que cela devrait encore fournir une protection précieuse contre cette variante préoccupante », conclut Parry.