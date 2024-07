Découverte : les dents des dragons de Komodo sont recouvertes de fer

Les dragons de Komodo (ou varans de Komodo), ces redoutables lézards géants qui peuplent les îles indonésiennes, continuent de fasciner les scientifiques et le public. Récemment, des chercheurs ont constaté que les dents de ces prédateurs sont recouvertes d’une fine couche de fer. Faite presque par hasard, la découverte de cette caractéristique pourrait inspirer des avancées en médecine dentaire. Ce trait unique serait d’ailleurs à l’origine de l’efficacité impressionnante de leurs dents pour le broyage des proies.

C’est en examinant de près les dents des dragons de Komodo que des chercheurs du King’s College de Londres, en collaboration avec d’autres institutions, ont constaté une pigmentation orange inhabituelle sur les bords dentelés de leurs dents. En approfondissant leurs analyses, ils ont découvert que cette pigmentation était due à une concentration élevée de fer dans l’émail.

« Cette caractéristique n’a jamais été rapportée auparavant chez un reptile carnivore », expliquent les scientifiques dans leur étude. Dirigée par Aaron LeBlanc, maître de conférences en biosciences dentaires au King’s College de Londres, elle a été publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution.

Un atout pour la prédation

Ce revêtement de fer confère aux dents des dragons de Komodo une dureté et une résistance à l’usure exceptionnelles, leur permettant de déchiqueter facilement leurs proies. Ces véritables lézards géants, pouvant atteindre plus de trois mètres de long et peser jusqu’à 90 kg, sont de ce fait capables de s’attaquer à une vaste gamme de proies, allant des oiseaux aux buffles d’eau. Leur morsure, déjà redoutable en raison de la présence de venin et de bactéries pathogènes dans leur salive, devient encore plus effrayante maintenant que l’on sait que leurs dents sont renforcées par une couche de fer.

Cette trouvaille ne se limite pas à la biologie des reptiles, estiment les chercheurs. Elle ouvre également des voies de développement intéressantes pour la médecine dentaire humaine. Owen Addison, professeur de réhabilitation orale au King’s College, voit dans cette structure unique une opportunité de développer, en s’en inspirant, de nouvelles techniques de régénération de l’émail destinées aux humains. « Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles stratégies pour la régénération de l’émail chez les humains », déclare-t-il au Guardian.

Une espèce en danger

Malgré ces adaptations naturelles impressionnantes, les dragons de Komodo sont menacés d’extinction. La destruction de leur habitat, la chasse illégale et le changement climatique ont considérablement réduit leur population. Selon les estimations, il ne resterait plus que 3 458 individus à l’état sauvage. Les autorités indonésiennes ont même envisagé d’interdire l’accès des touristes à certaines îles afin de protéger ces créatures emblématiques.

Les recherches menées par l’équipe du King’s College ont également impliqué des études comparatives avec les dents d’autres reptiles vivants et disparus, y compris des dinosaures carnivores comme le Tyrannosaurus rex. Bien que des revêtements riches en fer similaires aient été observés sur les dents de certains reptiles actuels, aucun ne serait aussi marqué et d’une telle solidité. En outre, aucune preuve de tels revêtements n’a été trouvée dans les fossiles de dinosaures. Les chercheurs suggèrent cependant dans leur étude que de tels revêtements de fer pourraient avoir été présents chez les dinosaures, mais auraient été perdus au fil du temps.

Adaptations évolutives

Les dragons de Komodo sont le résultat d’une longue évolution marquée par divers ajustements biologiques et comportementaux. Leur histoire évolutive est fascinante et met en lumière comment ces créatures uniques se sont adaptées pour devenir des prédateurs redoutables dans leur environnement insulaire actuel.

Des recherches antérieures montrent que les dragons de Komodo ont probablement évolué en Australie avant de se disperser vers l’ouest, atteignant les îles indonésiennes comme Flores, où ils résident principalement aujourd’hui. Les fossiles trouvés en Australie, Timor et Java confirment cette migration.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les ancêtres des dragons de Komodo étaient de taille plus petite et ont évolué pour atteindre leur taille actuelle en raison de l’absence de prédateurs concurrents et de l’abondance de proies sur les îles. Aujourd’hui, on sait que ce revêtement de fer fait probablement partie de cette adaptation. Cependant, aussi fascinantes, impressionnantes et redoutables que soient ces créatures, il est essentiel de protéger leur habitat pour assurer leur survie à long terme, compte tenu de la menace d’extinction.