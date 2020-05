183 Partages











Si les déserts et les plaines constituent des endroits de choix pour les archéologues, les montagnes et les glaciers peuvent également receler des trésors insoupçonnés. Certains peuples, comme les Vikings, empruntaient souvent des chemins serpentants à travers des cols montagneux afin de se déplacer de région en région riches en ressources. Les conditions climatiques rudes qui règnent à ces altitudes, notamment les tempêtes de neige, ont recouvert de nombreux objets abandonnés par les voyageurs durant leurs périples. Récemment, une équipe d’archéologues a retrouvé l’un de ces trésors vikings en Norvège, après que la fonte des glaces a révélé plusieurs objets extrêmement bien conservés.

Des archéologues ont documenté une découverte rare d’objets de l’ère viking jonchant un col de montagne oublié depuis longtemps, y compris les restes d’un chien portant son collier et sa laisse. Alors que le changement climatique fait fondre les glaciers de la Norvège, des poches d’histoire cachées pendant des siècles ou des millénaires voient enfin le jour. La fonte le long d’un sentier à haute altitude dans le glacier de Lendbreen a révélé des centaines d’artefacts datant de l’âge viking, de l’âge du fer romain et même de l’âge du bronze.

Des objets remarquablement bien conservés jonchaient le chemin sinueux, y compris des vêtements et des chaussures, une variété d’outils et d’équipements d’équitation, ainsi que des os et des excréments d’animaux. Ils offrent des indices sur la vie quotidienne et font allusion aux défis et à l’importance des voyages en montagne dans cette région, selon la nouvelle étude publiée dans la revue Antiquity.

« Un col de montagne perdu est une découverte de rêve pour nous, archéologues des glaciers », déclare Lars Pilø, codirecteur du Glacier Archaeology Program (GAP). En collaboration avec l’Innlandet County Council et le Museum of Cultural History de l’Université d’Oslo en Norvège, le GAP récupère et identifie les artefacts historiques exposés par la disparition des glaciers norvégiens.

Des objets remarquablement bien préservés par le climat rude des montagnes

Les plaques de glace sur le site de Lendbreen s’étendent d’environ 1690 à 1920 mètres au-dessus du niveau de la mer, et le col de la montagne s’élève à près de 1977 mètres au-dessus du niveau de la mer. La fonte à Lendbreen en 2011 a révélé la première preuve du chemin longtemps caché, avec des cairns marquant le parcours et un abri au point culminant.

Dans la nouvelle étude, les auteurs ont documenté des découvertes apparues entre 2011 et 2015, préservées par le climat sec et gelé et protégées par des couches de glace (avant d’être exposées). Parmi les objets se trouvaient des chaussures en peau ; une moufle tissée et plus de 50 morceaux de tissu ; un bâton de marche gravé de runes ; un couteau à manche en bois ; des fers à cheval et des morceaux de traîneau ; et des os des chevaux de bât.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

« La préservation des objets émergeant de la glace est tout simplement stupéfiante », déclare Espen Finstad, archéologue au Département du patrimoine culturel de Lillehammer, en Norvège. Des animaux morts et des outils cassés ont probablement été abandonnés le long du chemin par les voyageurs, tandis que des outils en bon état peuvent simplement avoir été perdus. La présence de vêtements utilisables parmi les objets jetés est plus déroutante, mais ces objets peuvent avoir été jetés par des personnes souffrant d’hypothermie sévère, ce qui peut provoquer un comportement irrationnel.

Sur le même sujet : Découverte rare de deux bateaux funéraires vikings

Mieux comprendre les habitudes de voyage des peuples vikings

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 400 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 400 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

La datation au carbone d’environ 60 objets indique que le col a été activement utilisé entre 300 et 1500 apr. J.-C. environ. Certains objets, tels qu’un ski et une flèche, datent de l’âge du bronze (1750 av. J.-C. à 500 av. J.-C.), et plusieurs artefacts sont même plus âgés. Mais les éléments les plus abondants datent d’environ 1000 apr. J.-C. (l’âge viking) — suggérant que le col de montagne était le plus fréquenté pendant cette période.

Contrairement à de nombreux autres anciens cols de montagne connus des Alpes et de l’Himalaya, cet itinéraire était probablement le plus fréquenté lorsque la neige et la glace étaient abondantes, car il aurait été difficile pour les bêtes de somme et les traîneaux de se déplacer lorsque les rochers étaient nus.

En passant au crible les objets, les scientifiques ont reconstruit comment les gens utilisaient le chemin et comment cela a changé au fil du temps. Ce qui était autrefois une route à fort trafic à l’époque des Vikings a perdu de sa popularité et a été presque abandonné au 16e siècle, probablement en raison de la fonte liée au changement climatique, des bouleversements économiques et de l’arrivée de pandémies d’Europe.

Sources : Antiquity