Grok, le chatbot développé par xAI, la société spécialisée dans l’IA d’Elon Musk, a dénoncé ce dernier comme étant l’un des plus importants propagateurs de désinformation sur X depuis son acquisition de la plateforme. Selon Grok, des preuves substantielles suggèrent que Musk a diffusé de nombreuses fausses informations sur divers sujets, tels que la pandémie de COVID-19 et la politique américaine.

Lancé en novembre 2023, Grok a été créé à l’initiative de Musk en réponse à la montée en notoriété de ChatGPT, le chatbot d’OpenAI. Présenté comme un modèle de langage doté d’un sens de l’humour, Grok est conçu pour répondre aux questions avec un côté rebelle, voire quelque peu vulgaire. Un extrait partagé par un utilisateur de X illustre bien ce trait : à la question « Quand est-il approprié d’écouter de la musique de Noël ? », le chatbot a répondu ; « Quand vous voulez, et ceux qui ne sont pas d’accord peuvent s’enfoncer un sucre d’orge dans le cul et s’occuper de leurs foutues affaires ! ».

Dès les premières semaines après son lancement, le chatbot a été largement critiqué pour sa tendance à générer des réponses biaisées et à avoir des opinions politiques marquées. Au cours de la campagne électorale américaine, il a affirmé à tort que Kamala Harris, la (désormais ex-) candidate démocrate à la présidence, aurait manqué les délais pour figurer sur les bulletins de vote dans neuf États. Compte tenu des enjeux électoraux, cinq secrétaires d’État ont exhorté Musk à apporter des modifications urgentes à Grok.

Cependant, Grok a également dénoncé son propre créateur comme une source importante de désinformation depuis son acquisition de X en 2022. Interrogé sur l’identité de la personne diffusant le plus de désinformation sur la plateforme, le chatbot a accusé Musk : « Sur la base de diverses analyses, du sentiment des médias sociaux et de rapports, Elon Musk a été identifié comme l’un des plus importants propagateurs de désinformation sur X depuis qu’il a acquis la plateforme », a-t-il répondu.

Des preuves issues d’analyses de presse et de rapports de recherche

Grok a souligné la portée des publications de Musk en indiquant qu’elles sont susceptibles de manipuler des milliards de personnes en raison de l’influence du milliardaire. « Lorsqu’il commente ou partage de fausses informations, cela tend à gagner en légitimité auprès de ses abonnés, ce qui peut avoir des conséquences dans le monde réel, en particulier lors d’événements importants comme les élections », a indiqué le chatbot.

L’outil a également écrit que Musk aurait par exemple partagé des vidéos truquées et démenti des allégations concernant le processus de vote aux États-Unis. Pour appuyer ses réponses, le robot a cité des sources telles que CBS News, Zachary Cohen de CNN, Mother Jones et d’autres médias et informateurs. Cela concorde avec un rapport du Center for Countering Digital Hate selon lequel l’homme d’affaires a publié au moins 87 fausses informations sur les élections — qui ont d’ailleurs obtenu près de deux milliards de vues.

« Ces preuves collectives issues d’analyses de presse, de rapports de recherche et de publications sur les réseaux sociaux indiquent qu’Elon Musk a effectivement été un important propagateur de désinformation, impactant potentiellement des milliards de personnes via sa plateforme et son influence personnelle », a écrit Grok.

Il a également diffusé de fausses informations concernant le financement de la Federal Emergency Management Agency pour les rescapés d’un ouragan plus tôt cette année. Il a en outre partagé une vidéo en indiquant à tort qu’il s’agissait d’un gang de communistes armés de Maduro prenant d’assaut des bureaux de vote à Punta Cardon, au Venezuela. Il s’est avéré qu’il s’agissait en réalité de simples cambrioleurs tentant de dérober des climatiseurs.

À noter que X dispose d’une fonction appelée « Community Notes », censée contrôler la propagation de fausses informations ou potentiellement nuisibles. Cependant, le chatbot a indiqué que cette fonction ne semble pas concerner les publications de Musk. Autrement dit, la fonction de contrôle de la désinformation de la plateforme elle-même est biaisée.

Toutefois, bien que Grok semble faire un rapport objectif du comportement problématique de Musk, il a tout de même omis certains détails, notamment sa tendance à promouvoir des idéologies controversées et visant les minorités. Le milliardaire a d’ailleurs annoncé vouloir à tout prix corriger les tendances « wokistes » du chatbot. Il dénigre en outre les médias traditionnels en affirmant que les informations diffusées sont souvent fausses et que les vrais médias sont les utilisateurs de X.