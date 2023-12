Grok, la nouvelle IA conversationnelle d’Elon Musk, montrerait des biais politiques. C’est ce qu’affirme un chercheur après l’avoir soumise à un test particulier. Bien que Musk ait contesté la validité de cette méthode, il a néanmoins annoncé la mise en place de mesures visant à rendre son chatbot « politiquement neutre ».

Dévoilé en début novembre dernier, Grock est désormais disponible en version bêta aux États-Unis pour les utilisateurs Premium de la plateforme X. Pour rappel, il s’agit de l’IA conversationnelle développée par xAI, une nouvelle société également dirigée par Elon Musk. Après sa révélation publique, ce nouveau chatbot a rapidement été testé et étudié par les utilisateurs les plus avisés. Parmi eux, David Rozado, un chercheur en IA, a attiré l’attention sur les tendances politiques de Grok. Les résultats de ses tests ont rapidement suscité la réaction de Musk, qui s’est engagé à apporter des ajustements.

Généralement, les IA conversationnelles sont conçues pour rester politiquement neutres. C’est par exemple le cas de ChatGPT, qui évite de prendre part aux débats politiques. Cependant, certaines méthodes, telles que le « Political Compass Test », sont utilisées pour révéler les penchants politiques des IA. C’est cette même méthode qui a été employée par Rozado pour évaluer Grok.

Grok's political preferences are similar to those of ChatGPT pic.twitter.com/3x4vDKJzWG — David Rozado (@DavidRozado) December 8, 2023

Grok, une IA de gauche ?

Le « Political Compass Test », ou « test de la boussole politique » en français, est une méthode élaborée pour évaluer les opinions politiques d’un individu ou, dans ce cas précis, d’une IA. Il s’agit concrètement d’un questionnaire en ligne comprenant plus de soixante questions, qui explore deux domaines principaux d’opinion : les perspectives économiques et les orientations sociales et politiques.

Les résultats du test sont présentés sur un graphique à deux axes. L’axe horizontal évalue les opinions économiques, partant de l’extrême gauche et allant jusqu’à l’extrême droite (caractérisée par des opinions plus capitalistes ou libérales), en passant par les positions économiques socialistes ou communistes (au milieu). En revanche, l’axe vertical mesure les attitudes sur les questions sociales et politiques, allant du libertarisme, qui privilégie la liberté individuelle et minimise l’intervention de l’État, à l’autoritarisme, qui favorise un contrôle et une régulation étatiques accrus.

Après avoir soumis Grok à ce test, Rozado est parvenu à une conclusion : l’IA penche vers la gauche et adopte une position libertaire. Les résultats, publiés sur X, révèlent également des similarités entre les inclinaisons politiques de Grok et celles de ChatGPT.

Une intention de rendre Grok politiquement neutre

D’après ce que déclare le chercheur, peu après la publication de ses résultats sur X concernant Grok, Igor Babuschkin, un membre clé de l’équipe xAI a pris contact avec lui. Babuschkin se serait intéressé à la méthodologie employée par Rozado pour les tests, dans le but d’optimiser et d’améliorer l’IA. Dans la foulée, Elon Musk a annoncé que des mesures seront prises pour accroître la neutralité politique de Grok. « Ce graphique exagère la situation, mais nous prenons des mesures immédiates pour rapprocher Grok de la neutralité politique », a-t-il déclaré sur son compte X.

Cependant, le milliardaire a également exprimé son scepticisme à l’égard du Political Compass Test. Pour lui, ce test pourrait finalement ne pas être un moyen fiable pour évaluer les opinions politiques, en particulier dans le cas d’une IA. Pour illustrer son avis, il a cité quelques exemples de questions posées dans le cadre du test : « les immigrés de la première génération ne peuvent jamais être pleinement intégrés dans leur nouveau pays ? », ou encore « ce qui est bon pour les entreprises les plus prospères est toujours, en fin de compte, bon pour nous tous ? ». Pour Musk, ces questions sont « ridicules » et « manquent de nuance ».