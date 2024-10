Le réalisateur d’«I, Robot» accuse Elon Musk d’avoir copié ses designs

« Hey, Elon, puis-je récupérer mes designs, s’il te plaît ? ». Avec une ironie teintée de provocation, Alex Proyas, réalisateur du film « I, Robot », a accusé Elon Musk de s’être fortement inspiré de son œuvre pour les dernières innovations de Tesla. Le célèbre entrepreneur, passionné de science-fiction, aurait selon Proyas « emprunté » des éléments visuels de son film. Bien que des similitudes entre les produits Tesla et l’univers de « I, Robot » existent (surtout lorsque l’on connaît le goût affirmé de Musk pour ce genre), lorsqu’on observe les designs avec un peu plus d’attention, on s’aperçoit que les accusations sont quelque peu exagérées.

Tesla, en quête de révolutionner la conduite autonome, a récemment organisé l’événement « We, Robot », dédié à l’avenir de l’automation. La firme y a dévoilé ses dernières créations, notamment le robot humanoïde Optimus et une nouvelle gamme de véhicules. Si l’événement a enchanté les aficionados de la marque, il a aussi suscité des critiques, notamment de la part d’Alex Proyas. Le réalisateur, célèbre pour ses films de science-fiction, a laissé entendre que Tesla s’était peut-être trop inspiré des designs technologiques de son film « I, Robot », sorti en 2004.

Trois projets phares pour l’avenir de Tesla

Durant cette présentation, Tesla a révélé trois projets majeurs illustrant son engagement envers des technologies futuristes. Parmi eux, le robot Optimus a été introduit en avant-première. Conçu pour assister les humains dans leurs tâches quotidiennes, il est également destiné aux environnements industriels pour effectuer des opérations répétitives. En décembre dernier, nous avions déjà partagé quelques détails sur la conception et les capacités d’Optimus.

Tesla a également levé le voile sur son très attendu robotaxi, le Cybercab. Ce véhicule, dépourvu de volant et de pédales et doté de portes papillon, est conçu pour accueillir deux passagers. Son système de conduite 100 % autonome repose sur un processeur AI5. Le Cybercab intègre diverses innovations telles qu’un système de nettoyage automatisé. La mise en production est prévue avant 2027.

Enfin, le RoboVan a lui aussi été dévoilé, un véhicule autonome spacieux pouvant transporter jusqu’à 20 passagers. Arborant un design avant-gardiste avec de grandes portes coulissantes en verre et dépourvu de pare-brise, il est, comme le Cybercab, équipé de technologies d’IA avancées pour garantir une autonomie totale.

Elon Musk accusé de plagiat ?

Après ces révélations, les réactions ont afflué, certains observateurs notant des similitudes avec les designs du film « I, Robot ». Le nom de l’événement, « We, Robot », a même été perçu comme un clin d’œil d’Elon Musk au film. Alex Proyas, producteur de « I, Robot », a réagi sur la plateforme X, interpellant directement Musk : « Hey, Elon, puis-je récupérer mes designs, s’il te plaît ? ». Il a accompagné son message d’images comparant les innovations de Tesla à celles fictives de son film.

Cependant, à y regarder de plus près, seul le RoboVan présente de réelles similitudes avec le bus du film. De plus, beaucoup estiment que les deux designs pourraient plutôt s’inspirer des trains Mercury, en service aux États-Unis entre 1936 et 1959. Quant au Cybercab, les ressemblances se limitent principalement aux portes papillon, un design loin d’être exclusif au film. Pour le robot Optimus, il semble difficile de croire que Tesla ait copié les robots humanoïdes de Royas, ceux-ci ayant un visage bien différent et ceux de Musk une morphologie bien plus classique.