Des drones kamikazes alimentés par l’IA développés pour les Marines par une start-up américaine

La start-up de technologies militaires Anduril dévoile Bolt, une nouvelle gamme de drones militaires alimentés par l’IA destinée au Corps des Marines des États-Unis (USMC). La version standard est destinée aux opérations de surveillance et de repérage autonome, tandis qu’une version offensive dispose d’une trappe à munitions (explosifs) polyvalente et d’une capacité de tir de haute précision — la fonction « kamikaze ». Ils sont également faciles à transporter et ne nécessitent pas de pilote spécialisé.

Les conflits modernes ont montré que les armes tactiques (conçues pour une utilisation offensive ou défensive sur une distance relativement courte), légères et portables, peuvent offrir un important avantage sur le champ de bataille. Les drones militaires ont été développés dans ce sens, réduisant les coûts de déploiement et augmentant l’efficacité sur le terrain.

Cependant, les drones actuels à vue subjective, qui transmettent des images via une caméra embarquée, nécessitent des pilotes hautement qualifiés pour identifier et atteindre les cibles, ce qui mobilise une grande partie des ressources militaires et peut limiter l’efficacité collective au combat.

Fondée en 2017 par des investisseurs, dont Palmer Luckey, créateur du casque Oculus Rift, Anduril est l’une des huit entreprises sélectionnées par l’USMC pour développer des systèmes de tir de précision pour les petites unités de combat. Elle propose une nouvelle gamme de drones militaires légers, fiables, peu coûteux, offrant des performances élevées, et ce sans nécessiter de pilote spécialisé.

« La gamme Bolt est spécialement conçue pour la sécurité, la fiabilité et la facilité d’utilisation, permettant aux combattants de se concentrer sur la mission », indiquent les responsables d’Anduril dans un communiqué. « La famille de systèmes Bolt est le dernier exemple en date de la manière dont Anduril transforme les capacités de défense des États-Unis et de ses alliés avec des logiciels et du matériel », ajoutent-ils.

Une gamme accessible sans pilotes spécialisés

La gamme Bolt d’Anduril est conçue pour s’adapter à divers environnements grâce à son système de guidage autonome et à ses capacités de décollage et atterrissage verticaux. Son déploiement ne requiert pas d’infrastructure spécialisée et peut être réalisé dans des espaces encombrés. Avec sa caméra embarquée, l’opérateur peut passer aisément entre les modes électro-optique et infrarouge, de jour comme de nuit.

Deux versions sont proposées : une version standard (Bolt) pour les missions de reconnaissance et de surveillance et une version offensive (Bolt-M) dotée d’une trappe à munitions et de fonctions intelligentes pour une précision accrue — en somme, une fonction « kamikaze » ultraprécise (consistant à exploser à proximité d’une cible potentiellement traquée automatiquement). Le premier modèle offre une autonomie de 45 minutes pour une portée de 20 kilomètres, tandis que le second, en raison de sa charge utile, dispose de 40 minutes d’autonomie pour la même distance. Leur conception légère et compacte permet une intégration facile dans l’équipement des combattants.

Le Bolt-M est doté d’une version tactique de « Lattice », un algorithme d’IA développé par Anduril qui automatise les comportements de vol du drone, facilitant le suivi de cibles en mouvement pour les opérateurs peu expérimentés. La navigation autonome et le GPS embarqué permettent de prédéfinir une trajectoire de vol sans besoin de contrôle constant.

« Avec une navigation autonome via points de cheminement modifiables par le biais d’une interface tactile simple, le Bolt-M permet aux opérateurs de gérer des tâches complexes plutôt que de se concentrer sur la navigation basique », explique l’entreprise.

Suivi autonome de cibles en mouvement

Une autre fonctionnalité intéressante est le suivi précis et autonome d’objets en mouvement. Pour ce faire, il suffit à l’opérateur de l’encadrer manuellement sur l’écran de suivi du drone pour que celui-ci le suive. Cette fonctionnalité est plus ou moins similaire aux modes de suivi automatique proposés par les drones grand public.

Cependant, le pilote de Bolt-M peut paramétrer une distance de sécurité à maintenir, de sorte que le système puisse traquer la cible même quand celle-ci sort du champ de vision du pilote ou quand elle est masquée. Au moment de frapper, l’opérateur peut définir manuellement l’angle de tir le plus efficace. L’algorithme peut également exécuter la manœuvre finale, même si la connexion avec l’opérateur est perdue.

Compatibilité étendue des munitions

Le Bolt-M peut transporter jusqu’à 1,4 kilogramme de charge utile et est compatible avec un large éventail de munitions, qu’elles proviennent d’Anduril ou de fabricants tiers. Les opérateurs peuvent facilement passer entre des munitions antipersonnel et antimatériel selon leurs besoins sur le terrain. Le système de munition peut être désarmé aisément, tandis que l’ensemble du dispositif peut être assemblé en moins de cinq minutes, selon l’entreprise.

« La facilité d’utilisation est également synonyme de sécurité », souligne l’entreprise. « Avec des dispositifs de sécurité physique et logicielle, incluant un système de sécurité et d’armement électronique (ESAD), les opérateurs peuvent désarmer la munition de manière sûre pour un transport et un redéploiement sécurisés ».

Par ailleurs, la gamme Bolt bénéficie d’autres fonctionnalités intelligentes intégrées via Lattice. Le partage des données des capteurs et des systèmes de ciblage offre aux pilotes et aux commandants un aperçu complet du champ de bataille, permettant de planifier ou d’ajuster les stratégies de combat en conséquence.

Vidéo de présentation des drones :