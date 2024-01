Dégradation de Google Search : un océan de contenu médiocre généré par l’IA en serait la cause principale

Face à l’essor de l’intelligence artificielle et de stratégies SEO toujours plus complexes, Google Search subit une détérioration alarmante de ses résultats. Cet état de fait est marqué par une prolifération de contenus de faible qualité qui pourraient bien en être la cause.

Google Search, autrefois synonyme de fiabilité et d’efficacité, pilier de l’information avérée, se trouve aujourd’hui au cœur d’une problématique complexe : la dégradation de ses résultats de recherche. Cette situation, résultant de l’infiltration croissante de contenus générés par l’intelligence artificielle et de stratégies d’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) toujours plus complexes, soulève des questions cruciales sur la qualité et la pertinence des informations disponibles en ligne, ou du moins présentées par le moteur de recherche.

Ce phénomène interpelle tant les utilisateurs que les experts, mettant en lumière les défis posés par l’évolution technologique dans le traitement et la présentation de l’information sur internet. Les utilisateurs se retrouvent confrontés à un défi majeur : discerner les données fiables au sein d’un flux croissant d’informations inexactes ou trompeuses, impactant significativement leur expérience de recherche et la diffusion de fake news.

L’impact de l’IA sur la qualité des résultats

L’intelligence artificielle générative, avec sa capacité à créer du contenu en grandes quantités, est devenue un acteur clé dans la détérioration des résultats de recherche Google. Cette technologie, conçue pour générer automatiquement des textes, des images et d’autres formes de contenu, s’est avérée être un outil à double tranchant.

D’un côté, elle facilite la création rapide de contenu, mais de l’autre, elle conduit à une surabondance d’articles souvent de qualité inférieure. Les récentes études dans ce domaine ont mis en lumière une tendance inquiétante : l’augmentation significative de l’utilisation de l’IA générative est directement liée à une prolifération de contenus de faible qualité. Ces contenus, généralement produits sans supervision éditoriale adéquate et sans une recherche approfondie, contribuent à une confusion croissante entre informations authentiques et contenus trompeurs ou inutiles.

Ce phénomène ne se limite pas aux sites web obscurs ou aux blogs peu fiables ; il s’étend même à des publications autrefois respectées. Plusieurs de ces sources ont été surprises en train d’utiliser des outils d’IA générative pour produire du contenu, souvent avec des résultats décevants. Le problème réside dans le fait que ces outils, bien qu’efficaces pour générer du contenu rapidement, ne possèdent pas la capacité de discernement et de vérification des faits d’un rédacteur humain.

En conséquence, le contenu généré peut être truffé d’erreurs, de biais ou d’informations non vérifiées, ce qui nuit à la crédibilité et à la qualité globale des informations disponibles en ligne. Lily Ray, éminente experte en référencement pour Fortune, déclare : « Ce sont les pires résultats de qualité sur Google que j’ai vus au cours de mes 14 ans de carrière ».

Le SEO, complice involontaire

Dans le contexte actuel, la pratique du SEO joue un rôle paradoxal dans l’écosystème de la recherche en ligne. Initialement conçu pour améliorer la visibilité et le classement des contenus sur les moteurs de recherche, le SEO est devenu, sans le vouloir, un complice de l’intelligence artificielle dans la dégradation de la qualité des résultats de Google Search.

Cette synergie involontaire se manifeste par des campagnes de spam à grande échelle, où le contenu est optimisé non pas pour sa pertinence ou sa qualité, mais pour sa capacité à manipuler les algorithmes de classement. Ces tactiques exploitent les faiblesses des algorithmes de recherche, saturant les résultats de recherche avec des contenus de faible qualité, souvent orientés vers le marketing d’affiliation ou la promotion de produits spécifiques. Cette situation crée un cercle vicieux où le contenu de qualité est noyé dans un flot de spams SEO, rendant difficile pour les utilisateurs de trouver des informations fiables et pertinentes.

En d’autres termes, plus un site web se concentre sur le marketing d’affiliation, moins son contenu est susceptible d’être complexe et informatif. Ce constat suggère que les moteurs de recherche, y compris Google, peinent à distinguer le contenu de qualité des tactiques de spam SEO.

Conséquences pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs, les conséquences de cette dégradation de la qualité des résultats de recherche sont palpables et frustrantes. Face à une marée montante de contenus peu fiables et souvent erronés, il devient de plus en plus ardu de dénicher des informations pertinentes et vérifiées.

Cette situation est particulièrement préoccupante pour ceux qui comptent sur Google Search pour des recherches sérieuses, que ce soit pour des besoins académiques, professionnels ou personnels. La prolifération de contenus de faible qualité rend la tâche de filtrage et de discernement extrêmement difficile pour l’utilisateur moyen. En conséquence, la confiance dans Google Search s’érode.

D’autant plus que les tentatives de Google dans le domaine de la recherche assistée par l’IA ne sont pas à la hauteur des attentes. Leur projet Search Generative Experience, lancé en version bêta l’an dernier, peine à traiter des requêtes simples.

Le terme « enshittification », expliqué dans un article de Wired, bien qu’informel, capture avec acuité le sentiment de frustration et de désillusion ressenti par de nombreux utilisateurs. Il décrit de manière évocatrice la transformation progressive de Google Search d’un outil fiable en une source d’informations souvent douteuse et de moindre qualité. Cette dégradation contraint les utilisateurs à développer de nouvelles stratégies de recherche et de vérification, souvent plus chronophages et complexes, pour s’assurer de la véracité et de la qualité des informations obtenues.