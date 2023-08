Le drone de combat piloté par IA de l’US Air Force réussit son essai aérien

L’armée de l’air américaine (US Air Force) a franchi une étape cruciale en matière d’automatisation de l’aviation militaire. Pour la première fois, le drone de combat expérimental XQ-58A Valkyrie a effectué un vol entièrement et uniquement guidé par l’intelligence artificielle. Cette démonstration impressionnante s’est déroulée en juillet, en Floride, au complexe d’essai et de formation d’Eglin. Le drone a évolué dans les cieux pendant trois heures avant de revenir sain et sauf.

Le général Scott Cain, en évoquant l’avenir des combats aériens, a déclaré sans équivoque : « L’IA sera un élément essentiel de la conduite de la guerre à l’avenir ». Ces paroles, rapportées par le site de l’US Air Force, mettent en lumière l’importance croissante de l’IA dans le domaine militaire. Dans cette optique, l’armée de l’air américaine a lancé le programme Skyborg Vanguard, une initiative ambitieuse visant à développer des drones dirigés par des agents d’IA. Ce programme ne se contente pas d’avoir l’ambition de faire voler ces engins par le biais de l’IA, mais il aspire également à garantir la sécurité de ces vols tout en dotant les systèmes d’IA de capacités de résolution de problèmes tactiques face à des situations de combat imprévues et complexes.

Au cœur de cette initiative se trouve le XQ-58A Valkyrie, un drone de combat expérimental. Avec une envergure de 6,7 mètres et une vitesse de pointe atteignant les 567 nœuds, ce drone est le fruit du programme Skyborg Vanguard et incarne la vision de l’armée de l’air pour les combats aériens du futur.

Le XQ-58A Valkyrie : autonomie, sécurité et tactique au service de l’US Air Force

Le XQ-58A Valkyrie est né de la collaboration du laboratoire de recherche de l’US Air Force (AFRL) avec Kratos Defense & Security Solutions. L’engin est doté d’un système de propulsion à réaction et fonctionne de manière entièrement autonome. Il est conçu pour escorter des avions de combat.

La sécurité est un aspect sur lequel les concepteurs du Valkyrie n’ont pas fait de compromis. La réussite de sa première mission a mis en lumière la solidité des mesures de sécurité qui y sont intégrées. En effet, le Valkyrie est doté d’un cadre de sécurité « multicouches », garantissant une robustesse à toute épreuve face aux menaces.

Au-delà de sa sécurité, le drone autonome a également démontré son acuité tactique. Lors de cette mission, il a été confronté à un défi d’ordre tactique, simulant une situation réelle de combat. Cette épreuve a attesté de sa capacité à répondre efficacement à des situations complexes, renforçant ainsi sa pertinence opérationnelle sur le terrain.

Objectifs stratégiques de l’adoption de la technologie de drone

L’US Air Force, en se tournant vers des drones comme le Valkyrie, vise principalement à maîtriser les coûts associés à l’aviation militaire. En effet, les avions traditionnels pilotés par des humains engendrent des dépenses considérables, non seulement en matière de formation des pilotes, mais aussi de maintenance et de mesures de sécurité pour protéger ces derniers. En optant pour des drones autonomes, l’armée de l’air envisage une réduction significative de ces coûts, tout en maintenant, voire en améliorant, l’efficacité opérationnelle.

Par ailleurs, les drones offrent un avantage stratégique indéniable : leur capacité à explorer des zones à haut risque. Sans la contrainte de garantir la sécurité d’un pilote humain, ces engins peuvent être déployés dans des environnements hostiles ou très dangereux, permettant ainsi à l’US Air Force d’obtenir des renseignements cruciaux sans compromettre la vie de son personnel.