Des chercheurs créent des drones laser capables de découper du métal

Des chercheurs chinois ont conçu des drones équipés de lasers capables de percer facilement du métal — une prouesse jamais réalisée jusqu’ici pour un système embarqué. Pour y parvenir, les scientifiques ont mis au point une configuration innovante basée sur l’utilisation de tubes pour collecter et réfléchir des faisceaux en provenance de stations au sol. Ils ont également intégré un système antivibration pour augmenter l’efficacité du dispositif.

En raison de leur grande précision et de leur faible coût par tir, les armes à énergie dirigée devraient connaître un développement notable dans les années à venir. Ces systèmes utilisent des faisceaux laser, des micro-ondes ou des faisceaux de particules en lieu et place des munitions traditionnelles. Ce type d’arme est actuellement au cœur de nombreuses recherches, et dans un contexte de course aux armements, plusieurs pays ont déjà réalisé d’importantes avancées dans ce domaine.

Dans une nouvelle étude rapportée par le média South China Morning Post, une équipe scientifique de Chine dirigée par un chercheur surnommé « Crazy Li », de son vrai nom Li Xiao, a conçu des drones équipés de lasers d’une puissance inédite. Il faut savoir qu’un laser de très haute puissance comme celui-ci nécessite des équipements lourds et encombrants, généralement installés sur de grands véhicules tels que des camions. Comment, alors, Xiao et son équipe de l’Université nationale des technologies de défense ont-ils réussi à adapter cette technologie à une plateforme aussi compacte et légère qu’un drone ?

Une station au sol et des tubes réfléchissants embarqués

Le système est composé d’une station au sol qui émet et dirige les faisceaux laser. C’est ce qui évite au drone de devoir embarquer la source d’énergie. Chaque drone est équipé d’un système composé de deux tubes. Le premier tube collecte les faisceaux émis par la station, puis les transmet au second tube, qui fonctionne comme un réflecteur dirigeant le laser vers la cible. La technologie peut prendre en charge des faisceaux d’une puissance allant jusqu’à 30 kW, voire plus.

Dans cette réalisation, Li et son équipe sont parvenus à surmonter les défis posés par la puissance ultra-élevée du laser. En effet, des vibrations peuvent être générées par le vol du drone et perturber la stabilité du faisceau, ce qui réduit la précision du système et, par conséquent, son efficacité. Les scientifiques ont ainsi mis en place une technologie d’isolation qui minimise les effets de ces vibrations.

Un laser capable de découper du métal et de carboniser le tissu humain

Les chercheurs avancent que leur système laser est jusqu’à 200 millions de fois plus puissant qu’un laser infrarouge d’une longueur d’onde de 1 080 nanomètres (nm). Pour information, un laser de 1 080 nm est largement utilisé dans plusieurs domaines, notamment en médecine (pour certains types de chirurgie) et dans le secteur militaire (où il sert d’indicateur de cible et de télémètre). Ce dernier présente un risque de cécité même à très faible puissance (cinq microwatts), ce qui illustre le potentiel dévastateur de la technologie développée par Crazy Li.

Selon les chercheurs, une exposition de moins d’une seconde serait suffisante pour vaporiser la couche graisseuse sous-cutanée. Une telle intensité permettrait également de découper du métal, neutralisant aisément des menaces matérielles et permettant d’éliminer des obstacles sur le champ de bataille. L’équipe illustre le potentiel militaire de cette technologie en imaginant un scénario où un seul drone pourrait affronter toute une escouade de soldats armés.