L’échantillon d’astéroïde de la NASA issu d’OSIRIS-REx révélé ! Il contient les ingrédients clés de la vie

L’analyse des échantillons de l’astéroïde Bennu, rapportés par la mission OSIRIS-REx, révèle une composition riche en carbone et en minéraux argileux hydratés, éléments fondamentaux pour la compréhension des origines de la vie. Dante Lauretta, enquêteur principal, évoque des découvertes qui ne sont que le début d’une série de révélations. Ces échantillons pourraient corroborer l’idée que les astéroïdes, en s’écrasant sur la Terre, ont apporté les ingrédients essentiels au développement de la vie.

L’exploration spatiale, en dépit de ses défis monumentaux, continue de dévoiler des secrets enfouis dans notre système solaire, offrant des perspectives éclairantes sur notre existence et notre place dans le cosmos. Les récentes découvertes de la mission OSIRIS-REx de la NASA, qui est parvenue à collecter et ramener sur Terre des échantillons de l’astéroïde Bennu, âgé de 4,5 milliards d’années, s’inscrivent dans cette quête de connaissances.

Ces fragments, riches en carbone et en eau, ouvrent un nouveau chapitre dans la compréhension des origines de notre système solaire et, potentiellement, de la vie sur Terre. Alors que les scientifiques entament l’analyse de ces précieuses particules, les premières découvertes esquissent déjà des perspectives fascinantes.

Une invitation à rêver, prête à être portée.



Une mission historique

La mission OSIRIS-REx, initiée par la NASA, a marqué un jalon significatif dans l’exploration spatiale en visant l’astéroïde Bennu comme cible pour une étude approfondie et une collecte d’échantillons. Bennu est devenu un sujet d’intérêt en raison de sa composition et de sa proximité relative avec la Terre. La sonde spatiale, après avoir atteint sa destination en 2018, a entrepris une exploration exhaustive de l’astéroïde, cartographiant sa surface, étudiant sa composition et observant son comportement.

La phase de collecte des échantillons, bien que complexe en raison de la faible gravité de l’astéroïde et des risques pour la sonde, a été couronnée de succès. La mission a surpassé les attentes en sécurisant environ 250 grammes de régolithe. Ces échantillons, une fois revenus sur Terre, ont été préservés avec le plus grand soin pour éviter toute contamination, assurant ainsi l’intégrité des matériaux pour les analyses futures.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, déclare dans un communiqué : « L’échantillon OSIRIS-REx est le plus grand échantillon d’astéroïde riche en carbone jamais livré sur Terre et aidera les scientifiques à enquêter sur les origines de la vie sur notre propre planète pour les générations à venir ».

Des échantillons bonus et des premières analyses pleines d’espoir

Les experts ont passé jusqu’à présent 10 jours à démonter soigneusement le matériel de retour des échantillons pour avoir un aperçu de l’échantillon en vrac à l’intérieur. Lorsque le couvercle du réservoir scientifique a été ouvert pour la première fois, les scientifiques ont découvert un matériau astéroïde supplémentaire recouvrant l’extérieur de la tête du collecteur, du couvercle du réservoir et de la base. Il y avait tellement de matériau supplémentaire que cela a ralenti le processus minutieux de collecte et de confinement de l’échantillon primaire.

Les premières analyses des échantillons ont dévoilé une composition notablement riche en carbone et en minéraux argileux hydratés. Ces éléments sont intrinsèquement liés aux composants fondamentaux nécessaires à l’émergence de la vie. Le carbone, en particulier, est un élément essentiel de la chimie organique, et sa présence dans les échantillons de Bennu offre un aperçu intrigant des matériaux disponibles dans le système solaire primitif.

Les minéraux argileux hydratés, quant à eux, indiquent la présence passée d’eau sur l’astéroïde. L’eau est un autre élément crucial pour le développement de la vie telle que nous la connaissons. Les scientifiques sont donc particulièrement intéressés par la manière dont l’eau et le carbone ont pu interagir dans l’environnement primitif de Bennu.

Dante Lauretta, enquêteur principal de la mission, a exprimé l’enthousiasme et la curiosité de la communauté scientifique face à ces découvertes initiales, les qualifiant de « sommet de l’iceberg cosmique ». Cette métaphore illustre la conviction que, bien que les résultats préliminaires soient déjà significatifs, les échantillons de Bennu ont encore beaucoup plus à révéler.

Implications de la découverte

Ces découvertes ouvrent tout un champ de possibilités quant à l’amélioration de notre compréhension des origines de la vie sur Terre. La théorie de la panspermie, qui suggère que la vie, ou du moins les précurseurs chimiques de la vie, pourraient exister à travers l’univers et être transportés d’une planète à l’autre par des astéroïdes et des comètes, trouve ici un écho particulier. Les matériaux carbonés, lorsqu’ils sont mis en présence d’eau, peuvent former des acides aminés et d’autres précurseurs de la vie sous certaines conditions.

Vous voulez éliminer les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

En ce moment, 20% de rabais sur l'abonnement annuel !



JE PROFITE DE L'OFFRE





Si des astéroïdes comme Bennu, riches en composés organiques, ont percuté la Terre dans son passé, ils auraient pu semer les graines chimiques nécessaires à l’émergence de la vie. Ces impacts, loin d’être de simples événements destructeurs, pourraient avoir été des vecteurs de transmission de matériaux essentiels à travers le système solaire. Cela pourrait expliquer comment les briques fondamentales de la vie ont été assemblées dans les premiers temps de notre planète.

Il est également crucial de noter que ces théories ne sont pas mutuellement exclusives avec d’autres hypothèses concernant l’origine de la vie, telles que la génération de composés organiques au fond des océans de la Terre, près des cheminées hydrothermales. Les astéroïdes et les processus internes de la Terre auraient pu contribuer conjointement à la genèse de la vie.

Bill Nelson conclut : « Presque tout ce que nous faisons à la NASA cherche à répondre à des questions sur qui nous sommes et d’où nous venons. Les missions de la NASA comme OSIRIS-REx amélioreront notre compréhension des astéroïdes qui pourraient menacer la Terre tout en nous donnant un aperçu de ce qui nous attend au-delà. L’échantillon est revenu sur Terre, mais il reste encore beaucoup de science à venir — une science comme nous n’en avons jamais vu auparavant ».