Une éclipse solaire annulaire a traversé l’Afrique et l’Asie le weekend dernier, et la vue depuis l’espace était absolument spectaculaire. Des astronautes et des satellites ont capturé des images époustouflantes de l’événement céleste. Découvrez-les dans cet article.

Il est possible d’observer une éclipse annulaire solaire lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil, et que le diamètre apparent de la Lune est légèrement inférieur au diamètre apparent du Soleil (la Lune ne masque alors pas entièrement le Soleil).

Un astronaute de la NASA, vivant et travaillant dans l’espace, ainsi qu’une multitude de satellites météorologiques, ont tous repéré l’événement tandis que l’ombre de la Lune passait sur la surface de la Terre. « Vue super cool de l’éclipse solaire annulaire qui est passée à tribord lorsque nous avons survolé la Chine ce matin (…) », a écrit l’astronaute de la NASA Chris Cassidy, sur Twitter.

Lors d’une éclipse annulaire, la Lune n’est pas assez proche de la Terre pour bloquer tout le disque visible du Soleil, ce qui a valu à ce type d’événement céleste le surnom d’éclipse « anneau de feu ».

Mais depuis l’espace, une éclipse annulaire semble très similaire à une éclipse solaire totale, et les astronautes et les satellites peuvent repérer le phénomène en recherchant une ombre ronde dansant sur la surface de la Terre.

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020

Et c’est précisément ce que Cassidy a pu observer de son point de vue, en tant que l’un des cinq astronautes travaillant sur la Station spatiale internationale actuellement, où il est arrivé en avril.

D’autres vues spatiales de l’éclipse montrent un récapitulatif à plus haute altitude de ce qui s’est produit : par exemple, le satellite météorologique russe Elektro-L No.2 a repéré une interaction d’ombres pendant l’événement.

Российский космический аппарат #ЭлектроЛ № 2 с высоты 36 000 км запечатлел прохождение тени по поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения, которое состоялось 21 июня ☀#затмение2020 #затмение #солнечноезатмение pic.twitter.com/akVyRNXoA6 — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 22, 2020

D’autres satellites météorologiques ont également participé à l’observation ce cette éclipse. C’est notamment le cas du satellite japonais Himawari-8, et du satellite européen Meteosat-8, qui ont chacun suivi l’ombre de la Lune à travers l’Asie et l’Afrique.

#SATELLITE SPOTLIGHT: The first day of #AstronomicalSummer started with an #AnnularEclipse! In this #Himawari8🛰️ loop, you can see the shadow of the #Moon pass over eastern #Asia. This kind of #eclipse appears as a #RingofFire in the sky, which was seen from #Africa to #Taiwan. pic.twitter.com/cIhyk4cqzb — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) June 21, 2020

