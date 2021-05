Elon Musk déclare aider les développeurs du Dogecoin à le rendre plus efficace

Ces dernières semaines, Elon Musk n’a cessé de chambouler les cours des cryptomonnaies avec ses annonces officielles et ses tweets au sujet du Bitcoin et du Dogecoin. Un jour seulement après avoir déclaré interrompre son système de paiement Bitcoin pour Tesla, il déclare sur Twitter qu’il travaille actuellement avec les développeurs de Dogecoin pour rendre la cryptomonnaie plus efficace énergétiquement. Le milliardaire semble donc décidé à faire grimper la valeur de la cryptomonnaie plus haut que jamais.

« Je travaille avec les devs de Dogecoin pour améliorer l’efficacité des transactions du système. Potentiellement prometteur », a-t-il écrit sur Twitter. De façon inattendue, Musk a fait de la cryptomonnaie basée sur le célèbre mème Doge un élément central dans sa promotion des cryptomonnaies depuis le début de l’année. Sur Twitter, et lors d’une apparition dans l’émission « Saturday Night Live » le week-end dernier, il a suscité une avalanche de mèmes sur le Dogecoin, une cryptomonnaie au départ humoristique dont la valeur a grimpé en flèche depuis qu’elle fait l’objet de son attention.

Il y a quelques mois à peine, Musk avait choisi de miser sur le Bitcoin pour sa société Tesla, qui a acheté pour 1,5 milliard de dollars de la monnaie numérique en février de cette année, et a commencé à l’accepter pour l’achat de véhicules en mars. Les choses se sont toutefois compliquées en avril, lorsque Tesla s’est débarrassé de 100 millions de dollars de bitcoins. Musk a caractérisé la vente comme une démarche visant à « prouver la liquidité » de la cryptomonnaie.

Une chute brutale du Bitcoin

Et ce n’était que le début du cauchemar pour les détenteurs de bitcoins… De façon surprenante, Musk a déclaré mercredi dernier que Tesla n’accepterait plus la cryptomonnaie comme moyen de paiement pour ses véhicules. Il a déclaré que ce retournement de situation était dû à l’impact considérable du bitcoin sur l’environnement, mais cette décision a suscité l’indignation des amateurs de cryptomonnaies, qui ont fait valoir qu’il était peu probable que le milliardaire ne soit pas conscient de l’empreinte carbone du bitcoin lorsqu’il a commencé à s’y adonner chez Tesla au début de l’année.

Avant de faire l’annonce concernant le Dogecoin aujourd’hui, Musk avait clairement déjà réfléchi à des sujets liés à l’environnement et aux cryptomonnaies en général. Ses décisions ne semblent donc pas uniquement dues à l’impact environnemental des cryptomonnaies…

« Il est grand temps qu’il y ait une taxe carbone ! », s’est-il exclamé. Plus tard, il a ajouté, toujours sur Twitter : « Je crois fermement à la crypto, mais elle ne peut pas conduire à une augmentation massive de l’utilisation des combustibles fossiles, en particulier du charbon ». Il n’est pas clair à quel point Musk était sérieux à propos de son aide apportée à l’équipe de Dogecoin, ou quelle forme cette aide pourrait prendre.

Dogecoin : avenir prometteur ou incertain ?

Le Dogecoin, dont le prix a grimpé de plus de 10 000 % cette année, en grande partie grâce à l’enthousiasme de Musk, est au cœur d’une controverse qui lui est propre. Cette semaine, un développeur d’applications et un accélérateur de startups ont annoncé leur intention de constituer une équipe chargée de créer des applications fonctionnant « sur la blockchain Doge ». Mais un compte Twitter associé aux véritables développeurs de Dogecoin a immédiatement pris ses distances avec le projet.

« Nous sommes conscients qu’une nouvelle entreprise a commencé à offrir des services devops sur Dogecoin », a tweeté le compte. « Veuillez noter que cela n’implique aucun membre de l’équipe qui maintient Dogecoin Core ». Un développeur actuel de Dogecoin, interrogé, n’a pas répondu aux questions sur une collaboration potentielle avec Musk.