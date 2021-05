Tesla supprime le Bitcoin de ses options de paiement

À la grande surprise des fans de cryptomonnaies, Tesla vient de supprimer la possibilité d’effectuer tout achat de véhicule avec des Bitcoins. Ce renversement de situation est le résultat d’une longue réflexion, suite à de lourdes critiques adressées à Elon Musk, PDG de Tesla, quant à l’impact environnemental de la célèbre cryptomonnaie.

Il faut avouer que proposer une telle option de paiement était en contradiction directe avec l’image que l’entreprise veut donner, dont la mission est de proposer non seulement des voitures électriques, mais aussi des solutions durables pour permettre leur recharge, notamment en développant en parallèle des centrales solaires efficaces.

Il y a peu, nous abordions le sujet de l’impact environnemental catastrophique des cryptomonnaies, et surtout du Bitcoin étant donné qu’il s’agit de plus utilisée — et donc de celle qui nécessite le plus de ressources pour le calcul des transactions. En effet, le bitcoin consommera bientôt autant d’énergie que tous les centres de données au monde…

Une annonce faite directement par Elon Musk

« Tesla a suspendu les achats de véhicules en bitcoin », a écrit Elon Musk sur Twitter. « Nous sommes préoccupés par l’augmentation rapide de l’utilisation des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions du Bitcoin, en particulier le charbon, qui montre les pires émissions de tous les combustibles ».

Cette décision arrive donc quelques mois seulement après que Musk a décidé d’introduire le bitcoin dans son système de paiement (en mars). Sans compter que pas plus tard qu’hier, Musk laissait entendre que Tesla pourrait bientôt accepter le Dogecoin, une cryptomonnaie basée sur un mème.

Pour justifier son annonce sur Twitter, il en a profité pour publier un graphique montrant l’augmentation de la consommation électrique du bitcoin :

À l’époque, l’adoption par Musk de la cryptomonnaie (qu’il a qualifiée de « brillante », affirmant que « l’argent papier est en train de disparaître ») a toujours été accompagnée d’une tension inhérente. D’une part, il s’agit d’un système financier démocratisé qui fait clairement référence aux racines du milliardaire chez PayPal. D’autre part, Musk a toujours été opposé aux combustibles fossiles, en faveur des énergies renouvelables, ce qui explique en grande partie leur importance chez Tesla, et il est difficile d’imaginer comment les cryptomonnaies, au bilan carbone conséquent, s’intègreraient dans ces convictions.

Une décision qui ne semble pas définitive

« La cryptomonnaie est une bonne idée à de nombreux niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas se faire à un coût élevé pour l’environnement », a-t-il écrit. « Tesla ne vendra pas de bitcoins, mais nous avons l’intention de l’utiliser pour les transactions dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable ».

Musk a ajouté que l’entreprise étudie d’autres cryptomonnaies, qui consomment moins d’énergie par transaction. Parmi les candidats prometteurs que nous pourrions imaginer, il y a notamment le Peercoin, qui utilise le « proof of stake » (preuve d’enjeu) afin d’éviter la centralisation des calculs (comme cela est le cas avec la méthode de « preuve de travail » utilisée par la blockchain traditionnelle). Au lieu de cela, les calculs sont répartis sur l’ensemble des utilisateurs de la monnaie, augmentant drastiquement l’efficacité énergétique.