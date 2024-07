La NASA transmet pour la première fois une chanson hip-hop dans l’espace lointain

Le 12 juillet 2024, la NASA, via son Deep Space Network (DSN), a transmis les paroles de la chanson « The Rain (Supa Dupa Fly) » de l’artiste hip-hop Missy Elliott vers Vénus, établissant ainsi une première pour le hip-hop et pour la NASA. Ce projet inédit incarne parfaitement l’esprit de l’innovation et de la collaboration entre la science et l’art, selon une porte-parole de la NASA.

Le Deep Space Network (DSN) est le plus grand et le plus sensible service de télécommunication de la NASA, utilisé pour suivre, envoyer des commandes et recevoir des données scientifiques des engins spatiaux situés au-delà de la Lune. Le DSN est composé de trois complexes situés à Goldstone en Californie, Madrid en Espagne et Canberra en Australie, permettant une couverture continue des missions spatiales.

À ce jour, seulement deux chansons ont été transmises dans l’espace par le DSN : « Across the Universe » des Beatles et maintenant « The Rain (Supa Dupa Fly) » de Missy Elliott. Cette dernière a parcouru environ 254 millions de kilomètres de la Terre à Vénus, le signal radio se déplaçant à la vitesse de la lumière et prenant près de 14 minutes pour atteindre la planète.

Une invitation à rêver, prête à être portée.



« L’exploration spatiale et l’art de Missy Elliott ont toujours consisté à repousser les limites », déclare Brittany Brown, directrice de la Division numérique et technologique au Bureau des communications du siège de la NASA à Washington. « Missy a une longue histoire d’intégration de récits centrés sur l’espace et de visuels futuristes dans ses clips musicaux, donc l’opportunité de collaborer sur quelque chose d’aussi extraordinaire est vraiment appropriée ». Cette initiative symbolise la fusion entre deux domaines apparemment distincts, mais unis par un désir commun de dépasser les frontières de l’imagination.

Missy Elliott, une figure emblématique du hip-hop, a entamé sa carrière il y a plus de 30 ans. Elle est connue pour sa grande contribution à la musique et à la culture hip-hop, ayant influencé d’innombrables artistes et même redéfini les normes du genre. Elliott est la première rappeuse à avoir six albums certifiés platine par la RIAA. Elle a collaboré avec de nombreux géants de l’industrie tels que Timbaland, Jay Z, Beyoncé, Madonna, Janet Jackson et bien d’autres. « Je n’arrive toujours pas à croire que je vais sortir de ce monde avec la NASA grâce au Deep Space Network lorsque ‘The Rain (Supa Dupa Fly)’ deviendra la première chanson hip-hop à être transmise dans l’espace ! », a déclaré Missy Elliott à la NASA. « J’ai choisi Vénus parce qu’elle symbolise la force, la beauté et l’autonomisation, et je suis tellement honorée d’avoir l’opportunité de partager mon art et mon message avec l’univers ! ».

Des données envoyées vers et depuis Vénus

Les missions DAVINCI et VERITAS de la NASA, prévues respectivement pour 2029 et 2031, utiliseront également le DSN pour envoyer des données — depuis Vénus dans le cas de DAVINCI. La mission DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) vise à étudier l’atmosphère de Vénus pour mieux comprendre l’origine, l’évolution et l’état actuel de la planète. Cette mission comprendra une sonde qui descendra à travers l’atmosphère de Vénus, fournissant des mesures clés sur la chimie, la pression, la température et la dynamique de cette planète mystérieuse.

La mission VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) se concentrera sur la cartographie de la surface de Vénus en haute résolution, utilisant des outils scientifiques de nouvelle génération pour révéler l’évolution géologique de la planète. VERITAS cherchera à comprendre pourquoi Vénus, une planète similaire à la Terre, est devenue un enfer inhabitable alors que la Terre a évolué pour abriter une abondance de vie.

La collaboration entre la NASA et Missy Elliott n’est pas la première du genre. La NASA a une longue tradition de partenariat avec des artistes pour capturer et partager les merveilles de l’exploration spatiale. Le programme artistique de la NASA, lancé en 1962, a vu la participation d’artistes renommés tels que Norman Rockwell, Robert Rauschenberg, et Andy Warhol, qui ont contribué à documenter et à interpréter les missions spatiales à travers leurs œuvres. Ces collaborations ont permis de rendre les sciences spatiales plus accessibles et inspirantes pour le grand public. En définitive, comme l’a si bien résumé Brittany Brown, « la collaboration entre la NASA et Missy Elliott montre que lorsqu’il s’agit de repousser les limites, le ciel n’est vraiment pas la limite (en référence à l’expression « Sky is not the limit ») ».

Clip vidéo officiel de « The Rain (Supa Dupa Fly) » de Missy Elliott :