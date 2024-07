Iron Beam, le nouveau laser antiaérien israélien, marque le début d’une nouvelle ère pour la défense aérienne

Le 13 avril 2024, Israël a fait face à une attaque de drones et de missiles sans précédent provenant de l’Iran. Plus de 300 drones et missiles ont été lancés simultanément, visant à submerger les systèmes de défense israéliens. Malgré l’efficacité des systèmes existants tels que l’Arrow 3 et le Dôme de Fer (Iron Dome), certains projectiles ont réussi à pénétrer les défenses, soulignant la nécessité d’une nouvelle solution. C’est dans ce contexte que l’Iron Beam, un système de défense laser révolutionnaire développé par Rafael Advanced Defense Systems, présenté dans sa première version en 2014, fait son entrée.

L’Iron Beam, également connu sous le nom de « Bouclier de Lumière », est un système de défense antiaérienne laser de haute énergie conçu pour intercepter une variété de menaces, y compris les roquettes, les missiles et les drones, jusqu’à une distance d’environ 7 kilomètres.

Contrairement aux missiles intercepteurs traditionnels, le laser de l’Iron Beam offre une capacité de tir quasi illimitée tant qu’il est alimenté en énergie, ce qui représente un avantage stratégique majeur dans les conflits prolongés — bien que les pièces et les fournitures énergétiques ne soient pas infinies et nécessitent un entretien régulier.

2 $ (au lieu de 40 000 $) par interception

L’un des plus grands avantages de l’Iron Beam est son coût par interception extrêmement bas. Alors que chaque missile (guidé par radar) de l’Iron Dome coûte entre 40 000 et 50 000 dollars, une interception par l’Iron Beam ne coûte que 2 dollars. Cette réduction des coûts pourrait permettre à Israël de maintenir une défense efficace et durable contre les attaques régulières, comme l’a souligné Naftali Bennett, ancien Premier ministre d’Israël. « Ce système change la donne, non seulement parce que nous frappons l’armée ennemie, mais aussi parce que nous la mettons en faillite », a-t-il déclaré lors d’une visite chez le fabricant.

Le développement et le déploiement accéléré de l’Iron Beam ont été largement financés par un soutien international, notamment un financement de 1,2 milliard de dollars des États-Unis. Ce soutien financier reflète l’intérêt mondial croissant pour les systèmes d’armes à énergie dirigée, non seulement en Israël, mais aussi dans d’autres pays cherchant à renforcer leurs capacités de défense aérienne. Le Royaume-Uni, avec son arme laser Dragon Fire, en est un bon exemple. Les États-Unis quant à eux, montrent un fort intérêt pour l’Iron Beam. D’ailleurs, selon plusieurs sources, leur motivation à financer Israël dans ce cadre est stratégique, leur permettant de la voir en pleine action sur le terrain afin d’en estimer l’efficacité réelle et le retour sur investissement.

Le début d’une nouvelle ère pour la défense aérienne

L’Iron Beam a été conçu pour compléter, plutôt que remplacer, l’Iron Dome. Le système laser est particulièrement efficace contre les menaces à courte portée et les attaques saturantes, permettant aux intercepteurs cinétiques (missiles) comme ceux de l’Iron Dome de se concentrer sur les cibles plus critiques. « L’Iron Dome ne disparaîtra pas, mais l’Iron Beam offre une autonomie de tir pratiquement infinie, ce qui est un avantage stratégique majeur », explique James Black, directeur adjoint de RAND Europe, au média Popular Mechanics.

L’attaque de drones et de missiles par l’Iran en avril 2024 a montré la nécessité d’une défense aérienne robuste et adaptable. Israël a intercepté la majorité des 300 drones et missiles lancés, mais les quelques frappes réussies ont mis en évidence les limites des systèmes actuels. L’intégration de l’Iron Beam pourrait combler ces lacunes, offrant une défense multicouche plus résiliente et réactive.

L’Iron Beam pourrait offrir un avantage stratégique majeur à la défense aérienne d’Israël. Si ce système prouve son efficacité en situation réelle, il pourrait non seulement protéger Israël plus efficacement, mais aussi servir de modèle pour d’autres nations cherchant à renforcer leur sécurité. Le déploiement réussi de l’Iron Beam pourrait ainsi marquer le début d’une nouvelle ère où les lasers jouent un rôle central dans la défense contre les attaques aériennes.

Vidéo de présentation de l’Iron Beam :