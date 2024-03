Laser DragonFire : une vidéo déclassifiée montre l’arme britannique futuriste en action

En janvier dernier, le ministère de la Défense britannique a dévoilé le DragonFire, sa nouvelle arme laser futuriste, fruit d’une avancée technologique majeure. L’ambition des Britanniques est d’améliorer considérablement leur efficacité de lutte aérienne. Et ils ne semblent pas loin de leur but… Dans une nouvelle vidéo déclassifiée, on peut voir ce qui n’est autre que l’arme la plus avancée du Royaume-Uni à l’œuvre sur des cibles de terrain en mouvement, notamment des drones et des obus de mortier. Les images sont pour le moins impressionnantes.

100 millions de livres sterling, soit 116 millions d’euros. Voilà ce que coûte le DragonFire, cette arme que l’on croirait tout droit sortie d’un jeu vidéo, avec son design futuriste et sa puissance de tir remarquable. D’après le communiqué de l’armée britannique, le DragonFire « offre une précision extrême et de faibles coûts sur le long terme. L’utiliser pendant 10 secondes équivaut au coût d’utilisation d’un radiateur ordinaire pendant seulement une heure ».

Un laser solide composé d’éléments de fibre de verre dopés dont la sortie est transformée en un seul faisceau, voilà ce qui résume le mécanisme de cette arme redoutable. Le développement du DragonFire a débuté en 2017, mais les détails concernant la portée du système à énergie dirigée par laser ont été maintenus sous la désignation « classifié ». Cependant, la vidéo révèle que le DragonFire dispose d’une portée de tir d’au moins 3 km.

Lorsqu’il est monté sur une tourelle, l’engin dispose également d’un laser secondaire ainsi que d’une caméra électro-optique qui lui permet de verrouiller sa cible. D’ailleurs, la séquence publiée par le ministère de la Défense (MOD) laisse apparaître des indices concernant sa conception. Les images montrent de manière claire son système d’acquisition et de désignation des cibles en mouvement. Elles exposent également sa capacité impressionnante à les détruire relativement rapidement avec un puissant faisceau laser.

Un armement de pointe qui pourrait révolutionner le secteur

Le MOD a ajouté que cette arme laser révolutionnaire est en mesure d’engager n’importe quelle cible visible. Il a déclaré : « DragonFire est un laser militaire avancé, développé par le laboratoire des sciences et technologies de la défense (DSTL) et GB Industry ». Le DSTL précise également que « l’arme à énergie dirigée par laser engage des cibles à la vitesse de la lumière, en utilisant un faisceau d’énergie intense pour traverser les objets, entraînant une défaillance structurelle ». En effet, la vidéo déclassifiée en témoigne.

Dans cette dernière, des animations montrent le DragonFire à bord d’un navire de guerre mettant hors service un bateau, aveugler un premier drone et abattre un second. Le MOD a également diffusé une image montrant un obus de mortier pulvérisé par l’arme. Les essais semblent ainsi concluants selon le DSTL.

En revanche, le dispositif ne sera pas déployé au sein de la Royal Navy et de l’armée britannique en tant qu’arme standard. En effet, le DragonFire servira pour le moment de démonstrateur technologique et constituera la base fournissant des données pour la réalisation d’un système d’arme de deuxième génération à plus grande échelle. D’après le ministère de la Défense britannique, il aidera également la recherche à trouver un moyen de remplacer les composants du système, fabriqués à l’étranger, par des versions britanniques militarisées.

Une arme à moindre coût sur le long terme ?

La technologie de DragonFire a nécessité un investissement colossal, mais le secrétaire à la Défense, Grant Shapp, affirme que « ce type d’armement de pointe a le potentiel de révolutionner l’espace de combat en réduisant la dépendance à l’égard de munitions coûteuses, tout en réduisant également le risque de dommages collatéraux ». « Le coût de fonctionnement du laser est généralement inférieur à 10 livres sterling par tir », poursuit-il.

Ainsi, doit-on s’attendre au remplacement des missiles défensifs (coûtant des centaines de milliers de dollars) par des armes laser au prix initial exorbitant une fois ce type de technologie disponible massivement ? En attendant, voici la tant attendue vidéo déclassifiée :

A newly declassified video shows the power of our DragonFire #laser in action This technology is the result of joint working with world-class industry partners For more on #DragonFire 👉 https://t.co/dXrYitxx6f@Leonardo_UK @QinetiQ @MBDAGroup pic.twitter.com/2CrHODAh7O — Dstl (@dstlmod) March 11, 2024

Source : Ministry of Defence