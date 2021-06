Elon Musk emménage dans un préfabriqué modulaire de 40 m²

Il est rare de voir une personne pesant plus de 170 milliards de dollars s’installer dans un logement principal de moins de 40 m² d’une valeur de 50 000 $. Cependant, Elon Musk est justement connu pour ne rien faire comme ses pairs de l’industrie. Ainsi, le chef d’entreprise a récemment décidé de vendre la dernière maison qui lui restait pour emménager dans une Casita de la société Boxabl, spécialisée dans les logements modulaires. L’unité de logement, d’environ 37 m², semble parfaitement convenir à Musk.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a mentionné qu’il vit maintenant dans une maison d’environ 50 000 $ à Starbase, au Texas, où sa société spatiale privée, SpaceX, fabrique ses engins spatiaux. D’après les images de la maison, il semble que le PDG de Tesla et de SpaceX vit en effet modestement dans un logement préfabriqué d’environ 37 m². La décision de Musk est probablement motivée par le fait que l’emplacement sur place lui donne un accès complet aux développements de SpaceX.

Le logement d’Elon Musk est une Boxabl Casita, une maison pliable et préfabriquée conçue pour des installations rapides et un prix abordable. Une unité 20 × 20 telle que celle qu’Elon Musk posséderait est au prix de seulement 50 000 $. La Boxabl Casita est également durable, étant composée de panneaux de béton et d’acier. Elle pourrait également être installée très rapidement et transportée facilement, la maison étant suffisamment légère pour être tirée par un véhicule comme une Tesla modèle X.

Des indications apparentes selon lesquelles Elon Musk vit dans une maison Boxabl sont en fait apparues en novembre 2020, lorsque la société de logements préfabriqués a publié une vidéo à l’intérieur d’une unité qu’elle vient de construire à Boca Chica, au Texas. La vidéo était de nature promotionnelle, l’entreprise mettant en évidence les avantages de la construction de maisons dans une chaîne de production. À la fin du clip, cependant, Boxabl a noté que la Casita dans la vidéo a été construite pour un client très spécial à Boca Chica – celui qui « préférait avoir une affiche Falcon 9 sur la porte d’entrée ».

Vidéo présentant Boxabl :

La Boxabl Casita est conçue pour être personnalisable avec différentes finitions et configurations. Pourtant, il semblerait qu’Elon Musk n’ait opté que pour une unité de base. Musk a mentionné qu’il avait installé des améliorations à la maison qui lui feraient probablement valoir environ 69 000 $ aujourd’hui, mais même un tel montant est inférieur au coût d’une Tesla Model S de base.

Boxabl semble être une entreprise suivant de près Elon Musk et ses entreprises, la startup présentant même l’une de ses unités Casita configurée pour être utilisée sur Mars en tant que logement possible pour les astronautes. Plus récemment, Boxabl a également proposé l’idée d’utiliser ses logements préfabriqués pour l’expansion de Starbase, permettant à l’emplacement de se développer avec des logements modulables à souhait.

Vidéo promotionnelle sur la possibilité de produire des Boxabl pour l’exploration spatiale (notamment ici de Mars) :