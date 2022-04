Elon Musk suggère que Tesla se lance dans l’extraction de lithium

Face à la hausse des prix du lithium, Elon Musk, dirigeant de Tesla, évoque la solution d’aller chercher « lui-même » ses ressources, en se lançant dans l’extraction minière. Son entreprise de véhicules électriques est en effet très consommatrice de cette ressource si convoitée. Pourtant, les enjeux écologiques qui gravitent autour de cette industrie sont complexes.

C’est sur Twitter que le dirigeant de Tesla a lancé cette idée étonnante. « Le prix du lithium a atteint des niveaux insensés ! Tesla pourrait devoir se lancer dans l’exploitation minière et le raffinage directement à grande échelle, à moins que les coûts ne s’améliorent », peut-on ainsi lire en commentaire d’un tweet qui récapitule l’évolution des prix du lithium.

Price of lithium has gone to insane levels! Tesla might actually have to get into the mining & refining directly at scale, unless costs improve.

There is no shortage of the element itself, as lithium is almost everywhere on Earth, but pace of extraction/refinement is slow.

— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2022