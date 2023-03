Elon Musk recrute pour lancer une intelligence artificielle rivale de ChatGPT

Elon Musk avait pourtant cofondé OpenAI. Aujourd’hui, il semble que le célèbre entrepreneur soit tellement en désaccord avec les créations de l’entreprise qu’il s’est décidé à lancer une intelligence artificielle rivale de ChatGPT, le fameux programme développé par OpenAI.

La nouvelle a paru dans le média The Information et a été diffusée depuis par plusieurs médias américains, dont Futurism. Elon Musk a commencé à recruter des profils spécialisés en intelligence artificielle pour créer sa propre IA. The Information s’est en effet entretenu avec un certain Igor Babuschkin. Expert en apprentissage automatique (machine learning), il travaillait jusqu’à tout récemment pour Google Deepmind. Il est d’ailleurs également passé par OpenAI, où il a travaillé pendant un peu plus d’un an.

Aujourd’hui, il semble qu’Igor Babuschkin ambitionne de travailler pour Elon Musk. Il affirme que ce dernier lui a proposé un poste au sein d’une future organisation. Aucun contrat n’est encore officialisé, mais Igor Babuschkin pourrait être à la tête de cette nouvelle société de recherche. Si l’on se réfère aux dernières déclarations d’Elon Musk concernant ChatGPT, on peut aisément supposer qu’il compte prendre, d’une certaine façon, le contre-pied de ce qui s’est développé jusqu’à maintenant.

Cofondateur d’OpenAI, l’entrepreneur l’a pourtant quitté au bout de trois ans. À plusieurs reprises, il a souligné les avancées impressionnantes que représentent les performances de ChatGPT, allant jusqu’à dire que cette IA est « dangereusement puissante ». Toutefois, il a aussi publiquement formulé de nombreuses critiques, portant sur différents critères. L’un de ses reproches porte sur l’aspect « opensource » qu’il aurait aimé voir appliquer à ChatGPT.

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.

Not what I intended at all.

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023