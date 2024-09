L’équipage de la première sortie spatiale privée de l’histoire est de retour sur Terre

Mission accomplie pour l’équipage de la mission Polaris Dawn de SpaceX, revenu sur Terre hier, dimanche 15 septembre. Après un voyage de cinq jours en orbite, le milliardaire Jared Isaacman et son équipe ont réalisé la première sortie spatiale privée de l’histoire, orbitant à près de 740 km au-dessus de la surface de la Terre. Selon les membres de l’équipage, les principaux objectifs de la mission ont été remplis.

La capsule Dragon a amerri dans le golfe du Mexique, en Floride, près des Dry Tortugas, à 3h37 du matin heure locale, avec à son bord ses quatre passagers : l’entrepreneur technologique et bailleur de fonds de la mission J. Isaacman, les ingénieurs de SpaceX Anna Menon et Sarah Gillis, et Scott Poteet, ancien pilote de Thunderbird de l’Air Force.

C’est la première fois que SpaceX a visé un amerrissage près des Dry Tortugas, un groupe d’îles situé à 113 km à l’ouest de Key West. Initialement, la société avait prévu que le Dragon amerrisse près de la côte de Floride, mais des conditions météorologiques défavorables pendant près de deux semaines ont incité SpaceX à trouver un autre emplacement.

Une invitation à rêver, prête à être portée.



D’après les images retransmises par SpaceX, la descente vertigineuse du Dragon a été très bien freinée par ses parachutes. Peu après, la société spatiale d’Elon Musk a déclaré : « L’amerrissage de Dragon est confirmé ! Bienvenue sur Terre ».

Une mission risquée ?

La capsule Dragon a été lancée mardi dernier et dès le premier jour, le vaisseau a atteint une altitude de 1 400 km, établissant un nouveau record depuis les missions lunaires Apollo il y a plus de cinq décennies. Le jeudi 12 septembre a eu lieu la première sortie spatiale privée de l’histoire, à près de 740 km au-dessus de la Terre, soit plus haut que l’ISS et le télescope spatial Hubble. Cette sortie a été qualifiée de « mission hautement risquée », étant donné que jusqu’ici, ce genre d’opération était uniquement réservé aux astronautes professionnels.

« Chez nous, nous avons beaucoup de travail, mais, vue d’ici, la Terre a vraiment l’air d’un monde parfait », a déclaré au Guardian Isaacman, PDG de l’entreprise financière Shift4. Isaacman s’est aventuré pendant une dizaine de minutes hors du vaisseau avec Gillis. Ensemble, ils ont effectué des mouvements en fléchissant les bras et les jambes pour tester brièvement les nouvelles combinaisons de SpaceX — les toutes premières confectionnées par la société et destinées aux sorties extravéhiculaires.

L’opération de sortie spatiale a duré moins de deux heures. Bien que les astronautes étaient hors du vaisseau pendant quelques minutes, la majeure partie du temps a été consacrée à la dépressurisation de la capsule. Néanmoins, cette opération a duré moins longtemps que celle de la Station spatiale internationale.

Dans le cadre de la mission Polaris Dawn, Isaacman est devenu la 264e personne à avoir effectué une sortie dans l’espace, un exploit qui jusqu’à présent ne comprenait que des astronautes professionnels de divers pays. La 265e personne n’est autre que Gillis de SpaceX. Avec Menon, elles sont devenues les deux femmes à s’être aventurées le plus loin de la Terre de l’histoire.

Un pas de géant pour l’industrie spatiale

Mener la capsule Dragon à haute altitude a été l’une des missions de SpaceX, mais l’un des principaux objectifs a été de tester les combinaisons spatiales. En effet, la société envisage à terme d’en produire des millions pour « coloniser » Mars. Pendant ce voyage en orbite, les astronautes ont également tenté d’établir une communication laser entre le Dragon et des satellites Starlink de SpaceX. L’équipage s’est entraîné plus de deux ans pour mener à bien l’ensemble de ces opérations. « La mission est terminée », a annoncé Isaacman par radio, en attendant l’équipe de récupération.

Martin Barstow, professeur d’astrophysique et de sciences spatiales à l’Université de Leicester, a déclaré : « Il s’agit d’une étape importante dans l’exploration spatiale, avec une entreprise commerciale démontrant sa capacité à mener des opérations spatiales au-delà de l’orbite terrestre basse et de manière totalement indépendante d’une agence spatiale gouvernementale ». Il a ajouté qu’Isaacman et le reste de l’équipage ont franchi une étape majeure en démontrant que la conduite d’activités en orbite n’est plus uniquement dédiée aux astronautes hautement qualifiés. De son côté, Bill Nelson, directeur de la NASA, a félicité SpaceX en affirmant que la mission est « un pas de géant pour l’industrie spatiale commerciale ».

Il s’agit de la deuxième fois qu’Isaacman réalise un vol charter avec SpaceX, le premier ayant été effectué en 2021. Polaris Dawn inaugure également son programme d’exploration spatiale « Polaris » qu’il a annoncé il y a deux ans et qui doit comporter au total trois opérations. Selon Isaacman, la deuxième mission sera semblable à Polaris Dawn. Quant à la troisième, elle marquera le premier vol avec un équipage de Starship de SpaceX, une méga-fusée destinée aux voyages vers la Lune et Mars, actuellement en développement.