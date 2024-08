L’équipage du Starliner pourrait finalement être rapatrié à bord d’une capsule SpaceX

Les responsables de la NASA ont annoncé hier (7 août) que l’équipage du Starliner de Boeing pourrait finalement être rapatrié à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX. Initialement prévue pour ce 18 août, la mission Crew-9 sera reportée pour le 24 septembre afin d’ajuster les plans de vol de sorte à pouvoir embarquer au retour les deux astronautes du Starliner.

Le premier vol d’essai avec équipage du Starliner a été lancé le 5 juin avec à son bord les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Sunita Williams. Alors que le duo était censé rester une semaine dans l’espace, leur retour sur Terre a été plusieurs fois reporté en raison de problèmes techniques successifs.

Les problèmes rencontrés par Starliner ont débuté avant même son lancement. Il s’agissait d’une petite fuite d’hélium que les ingénieurs avaient alors estimé suffisamment minime pour pouvoir effectuer le lancement. Cependant, d’autres fuites se sont produites lors du trajet vers l’ISS, notamment au niveau de 5 des 28 propulseurs de la capsule. Bien que 4 d’entre eux aient été réparés, les problèmes se sont avérés plus complexes que prévu et la capsule pourrait en fin de compte ne pas pouvoir effectuer le voyage de retour avec l’équipage.

En effet, depuis le mois de juillet, les équipes de la NASA et de Boeing ont affirmé travailler sur la résolution de ces problèmes et sur les moyens de rapatrier les deux astronautes. L’avionneur avait d’ailleurs déclaré que des tests au sol rigoureux avaient été effectués afin de déterminer les véritables causes des problèmes rencontrés par la capsule. Ce processus de tests était censé aider les équipes à déterminer si la capsule est apte à effectuer le voyage de retour comme prévu. Cependant, ces efforts semblent actuellement au point mort. En conséquence, les astronautes sont bloqués sur la Station spatiale internationale (ISS) depuis maintenant plus de 60 jours.

Alors que la NASA a dernièrement annoncé que les évaluations en vue du vol de retour devaient être effectuées au début de ce mois, cette étape n’a pas encore été entamée et l’agence n’a toujours pas donné de date précise pour le retour de l’équipage. Le rapatriement avec la capsule de SpaceX était censé être un dernier recours, mais pourrait finalement avoir lieu, selon la dernière annonce de l’agence.

« Cela pourrait changer radicalement d’une manière ou d’une autre en fonction de nouvelles données, mais je dirais que nos chances d’un retour sans équipage de Starliner ont un peu augmenté en fonction de la tournure des événements au cours des deux dernières semaines », a déclaré l’administrateur associé de la NASA, Ken Bowersox, lors du point de presse d’hier.

Un désaccord sur la véritable nature du problème

Selon les ingénieurs de la NASA et de Boeing, bien que les 4 propulseurs endommagés aient été réparés, la descente de la capsule vers la Terre pourrait à nouveau les surcharger. Cela pourrait être dû à la surchauffe de la structure d’isolation située au-dessus de ces propulseurs. D’autre part, il a aussi été suggéré que certaines manœuvres manuelles engendrent une pression trop importante sur le système de propulsion.

En outre, la NASA a fait appel à d’autres experts externes à la mission, tels que ceux du Jet Propulsion Laboratory, afin de voir s’ils pouvaient fournir plus d’informations sur l’origine de ces problèmes de propulsion. Cependant, les membres du comité de contrôle du programme ne s’accordent pas sur la véritable nature du problème. Si ce désaccord persiste et si aucune donnée pertinente n’est fournie, la décision finale sur le vaisseau et la date de retour des astronautes reviendra à Bill Nelson, l’administrateur de la NASA. Cette décision finale pourrait être prise d’ici la mi-août.

Six mois supplémentaires à bord de l’ISS

En juillet, la NASA avait déjà demandé à SpaceX d’étudier la possibilité de rapatrier Williams et Wilmore soit à bord de la capsule Crew Dragon actuellement amarrée à l’ISS (dans le cadre de la mission Crew-8), soit à bord de la nouvelle capsule qui sera dédiée à la mission Crew-9. Si l’agence choisit la seconde option, la capsule embarquera deux astronautes lors du voyage d’aller au lieu des quatre initialement prévus.

L’équipage de la mission Crew-9 devait initialement être composé de Stephanie Wilson, Zena Cardman et Nick Hague de la NASA, ainsi que d’Alexsandr Gorbunov de l’agence spatiale russe Roscosmos. La composition de l’équipe en cas d’embarquement de celle du Starliner n’a pas encore été précisée. Néanmoins, si le voyage d’aller est composé de deux personnes, les deux sièges vides seront occupés par des simulateurs de masse, selon l’ordre de mission émis par la NASA.

D’autre part, en vue du potentiel embarquement de l’équipage du Starliner, la mission Crew-9 sera également reportée pour le 24 septembre. Mis à part le temps nécessaire à l’ajustement du plan de vol de la mission, ce délai supplémentaire permettrait également de préparer le Starliner pour un désamarrage forcé, afin de libérer le port d’amarrage pour la nouvelle capsule. Il effectuerait ainsi un voyage de retour sans équipage pour atterrir au Nouveau-Mexique.

Par ailleurs, Wilmore et Williams devraient rester sur l’ISS pendant six mois supplémentaires, car la mission Crew-9 ne sera de retour sur Terre qu’au début de l’année prochaine. Néanmoins, les responsables de la mission Starliner assurent que les astronautes sont formés pour ce genre d’imprévu et que l’ISS dispose de suffisamment de vivres et d’oxygène à cet effet.