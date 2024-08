Une éruption solaire colossale jaillit d’une tache solaire atypique et se dirige vers la Terre

Le 14 août 2024, une puissante éruption solaire de classe X a émané de la tache solaire AR3784, en direction de la Terre. Cet événement a captivé les astrophysiciens en raison de la puissance de l’éruption et des caractéristiques inhabituelles de la tache solaire, affichant une polarité atypique. L’éruption, qui a culminé à 8h40 (heure française), a causé des pannes radio à ondes courtes dans certaines régions éclairées de la Terre, notamment en Asie et dans l’océan Indien.

Les éruptions solaires de classe X sont les plus puissantes, libérant une énergie équivalente à des milliards de bombes à hydrogène. Elles surviennent lorsque les champs magnétiques du Soleil se reconnectent soudainement, libérant une énorme quantité d’énergie sous forme de radiation électromagnétique, y compris des rayons X et des rayons ultraviolets extrêmes.

Ces éruptions peuvent provoquer des tempêtes de radiations durables et des pannes radio à l’échelle mondiale. L’éruption du 14 août, par exemple, a causé des pannes radio à ondes courtes en Asie et dans l’océan Indien.

Une invitation à rêver, prête à être portée.



Une anomalie cachée dans la tache solaire AR3784 ?

La tache solaire AR3784 a défié les attentes des scientifiques par son comportement atypique, dont notamment une polarité inexpliquée. En effet, la tache solaire AR3784 présente une polarité ±, soit une rotation de 90 degrés par rapport à ce que stipule la loi de Hale : les taches solaires dans l’hémisphère Nord devraient avoir une polarité -+.

Selon Spaceweather.com, ce n’est pas la première tache solaire à enfreindre cette règle. En effet, cela se produirait dans environ 3 % des cas. Cependant, la majorité des taches solaires concernées présentent une polarité inversée de +- au lieu de -+ (180 degrés de différence), et AR3784 se situe quelque part entre les deux.

Les experts de Spaceweather.com ont suggéré que « les fondements magnétiques de cette tache solaire se tordent de manière inhabituelle. Et si des polarités magnétiques opposées sont trop étroitement enroulées, une éruption solaire de classe X peut se produire ». Les éruptions solaires de cette ampleur peuvent avoir des conséquences importantes sur la Terre. Les rayonnements ultraviolets et X peuvent ioniser la haute atmosphère terrestre, perturbant les communications radio et les systèmes de navigation par satellite.

Selon le NOAA, ces perturbations peuvent également augmenter la densité de la haute atmosphère, ce qui accroît la traînée sur les satellites en orbite basse. L’éruption du 14 août a également été accompagnée d’une éjection de masse coronale (CME) qui devrait toucher la Terre autour du 17 ou 18 août, provoquant potentiellement des aurores spectaculaires.

Les recherches continuent

L’histoire a enregistré plusieurs éruptions solaires majeures, dont la plus célèbre est l’événement de Carrington de 1859. Cette tempête géomagnétique a été si puissante qu’elle a provoqué des incendies dans des bureaux de télégraphe (causés par les courants très intenses induits dans le sol) et des aurores visibles jusqu’aux tropiques. Plus récemment, le 14 mai 2024, une éruption a été mesurée à X8.7, la plus puissante du cycle solaire actuel enregistrée à ce jour. L’éruption du 14 août 2024 s’inscrit ainsi dans cette lignée d’événements exceptionnels.

La NASA mène des recherches approfondies pour comprendre et prévoir les éruptions solaires. Avec des missions comme celle du Solar Dynamics Observatory (SDO), les scientifiques peuvent observer les processus qui mènent aux éruptions et développer des modèles prédictifs. Les experts en météorologie spatiale soulignent l’importance de surveiller l’activité solaire pour anticiper les impacts sur la Terre. Certains rapportent que nous pourrions subir des tempêtes beaucoup plus puissantes dans les prochaines années.